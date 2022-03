Z Ústí do Rumburku přivezli 70 postelí, poslouží uprchlíkům z Ukrajiny

Několik aut hasičů vyrazilo v pondělí 21. března z Ústí nad Labem do Rumburku, kam převezly přibližně 70 postelí do bývalého nemocničního pavilonu v Podhájí. Tam poslouží ukrajinským uprchlíkům, kteří by zde měli najít dočasný azyl.

Hasiči do Rumburku přivezli postele určené pro uprchlíky z Ukrajiny. | Foto: Michal Šafus

"V pondělí jsme navezli postele, v úterý počítáme s dokončením příprav. Kdy bude tato budova využita pro uprchlíky zatím není možné říct, datum zprovoznění zatím není stanoveno," řekl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Dům, ve kterém se před sto lety v době fungujícího plicního sanatoria léčil i Franz Kafka, před časem kraj prodal soukromému vlastníkovi. S tím se nyní podařilo domluvit na využití pro humanitární účely.