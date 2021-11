/FOTO/ Sbírka vyvolala v Ústeckém kraji tradičně velký zájem, lidem v tísni jídlo zdarma pomáhá. Charitativní organizace evidují až o polovinu větší zájem o pomoc, kvůli koronaviru se do potíží dostává stále více lidí.

Potravinová sbírka v žateckém Kauflandu. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Lenka Janíčková má nákup tentokrát větší než obvykle. Jeho velkou část si ale ze žateckého Tesca neodnese domů. Pomůže. „Koupili jsme s dětmi nějaké těstoviny, rýži, různé konzervy a také nějakou drogerii a dáme to společně do košíků potravinové sbírky. Alespoň takhle chceme pomoci,“ vysvětluje mladá maminka a společně se synem a dcerou vkládají nákup do připravených košíků. Základních potravin je tam už velké množství. Tradiční Sbírka potravin i tentokrát oslovila nejen ji, ale i další tisíce lidí po celém Ústeckém kraji. Trvanlivé potraviny a drogerie opět pomohou lidem v nouzi.