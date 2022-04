Sklady, které byly až donedávna téměř plné, tak začínají pociťovat nedostatek zboží, které by mohly darovat. Chybí trvanlivé potraviny, drogistické nebo hygienické zboží. Alespoň trochu by sklady mohla naplnit celostátní potravinová sbírka, která se koná tento týden v sobotu 23. dubna .

Spolek CEDR zajišťuje potravinovou pomoc pro lidí v sociální nouzi ve Šluknovském výběžku, kromě jiného provozuje také azylový dům. Běžně se stará o dvacet až třicet klientů využívajících skladu potravin. Po začátku války jejich počet vyskočil na dvojnásobek. „Co jsme měli, to jsme vydali. Dvakrát nebo třikrát jsme zaváželi z litoměřické potravinové banky, další potraviny jsme získali z místních sbírek,“ popisuje situaci na Šluknovsku ředitel CEDR Miroslav Řebíček. Ten spolu se svými kolegy oslovil hned na počátku uprchlické krize starosty obcí v regionu a začali zavážet potraviny do všech 18 obcí Šluknovského výběžku. „Nyní nám chybí především cukr nebo oleje,“ říká Řebíček.

Výletní lodě po Labi letos poprvé vypluly. Svezete se "za hubičku"

Prázdné sklady mají také v Charitě v České Kamenici. „Kdyby nebylo programu Feed 2, tak by to bylo hodně špatné. Dodávky z potravinové banky jsou nárazové, my potřebujeme doplňovat pravidelně,“ vysvětluje ředitelka kamenické Charity Štěpánka Kecková. Během uprchlické krize pomohli i místní lidé, oslovili také zemědělce.

Často ale ve skladu neměli vhodné potraviny pro uprchlíky. „Není to tak, že by byli zmlsaní. Mají ale úplně jiné stravovací návyky než máme my. Kolikrát jim musíme vysvětlovat, co která potravina je. Vůbec třeba nejedli bílé jogurty, protože je neznali,“ přibližuje své zkušenosti Kecková. Naopak při pomoci uprchlíkům najdou své využití potraviny, o které Češi příliš velký zájem nemají. To platí například pro pohanku nebo cizrnu, které mají v ukrajinské kuchyni široké využití.

Kromě potravin velmi rychle zmizely ze skladů úklidové prostředky jako jsou jary nebo košťata. To souvisí s tím, jak si uprchlíci zařizují nové bydlení a na začátku si v něm chtějí vše uklidit.

Místo demolice proměna. V budově nádraží v Krásné Lípě budou apartmány

Velkou pomocí bude sobotní jarní kolo celostátní potravinové sbírky. Na podzim lidé dobrovolníkům u pokladen obchodů přinesli 520 tun potravin a 60 tun drogistického zboží. To je více než 23 plně naložených kamionů. Kolik jich přibude nyní na jaře, bude jasné koncem tohoto, případně začátkem příštího týdne.

Sbírka se uskuteční v sobotu 23. dubna a potraviny bude možné darovat například v obchodech Kaufland, Lidl, Albert, Tesco nebo Rossmann. Přispět je možné také na on-line obchodech rohlik.cz, kosik.cz, a iTesco.cz. „My budeme společně s dobrovolníky ze šluknovské střední školy jako pokaždé ve varnsdorfském Albertu,“ dodává Řebíček. V obchodě stejného řetězce, jen v Děčíně, budou dobrovolníci z českokamenické Charity. Loni při stejné akci zde od dárců získali přibližně 700 kilogramů potravin.