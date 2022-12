Co zákazníky nejvíc zajímalo? Elektronika to ve čtvrtek nebyla. Zdaleka nejvíc lidí se zastavilo u výloh s nabídkou zlevněného oblečení. Přesto ale i obchody s elektronikou, jak hlásili prodavači, zažily svůj povánoční boom. Výprodeje budou trvat až do nového roku.