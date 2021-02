„Nefoťte mě laskavě, nejsem zvědavý na to, aby mě někde obhlíželi jako v zoo. Panáci ve vládě by s tím covidem měli začít dělat něco rozumného, tohle se už nedá vydržet, člověk si nekoupí ani fusekle, ale hlavně, že výroba roušek a gumových rukavic jede naplno,“ poznamenal starší muž v centru na Mírovém náměstí, který si povšiml fotografujícího.

Další se zase otáčeli zády a po sdělení informace o fotografování pro potřeby zpravodajství odpovídali s určitým ulehčením. „Děláte svou práci, to chápu. Je to opravdu náročné na psychiku. Taky už přestávám věřit, že svět se vrátí do brzy normálu,“ krčila odevzdaně rameny mladá žena, která se představila jako Veronika, fotografovat se ale také nechtěla.

V obchodech, v autobusech a dalších vládou nařízených místech lidé respirátory používají, někde dokonce mají nasazené gumové rukavice, například obchodník na Novosedlickém náměstí na Střekově, kde také lidé objektiv fotoaparátu přijali nejklidněji, ač jim evidentně nebyl příjemný.

