Je sobota, týden poté, co začala v Dolních Zálezlech opadat bahnitá voda povodně. Obec hlídají vojáci s policií i místní lidé. Starosta Miroslav Suchý se právě vrátil od domu Capouchových, který je statikem určen k demolici.

Zdroj: DeníkOd úterý 13. srpna 2002 starosta Suchý se dvěma zastupiteli od rána do večera organizoval základní opatření v postižené obci. „Když opadla voda, ze Zálezel odjelo 210 plně naložených náklaďáků se zničeným majetkem občanů a s naplaveninami. Budeme očkovat 120 lidí, kteří přišli do styku se záplavami. Očkováni byli ti, kteří většinou dřeli, aby se tu dalo normálně dýchat. Díky tomu se do Dolních Zálezel vrací normální život," informoval starosta. „Lidé opravují domy. Otloukají omítky vně i uvnitř domu až na cihlu. Známí jim pomáhají, takže kdo má hodně kamarádů, ten má otlučený celý dům za dva dny i vytrhané podlahy,“ dodal.

Města začaly chránit zdi a valy. Někde je stále „ladí”, někde nakonec nebudou

Suchý připomněl, že z Dolních Zálezel musela být evakuována Pražská ulice. Některé obyvatele odvezli příbuzní, ostatní získali přístřeší u lidí ve vsi. Květinovou ulici naštěstí nemuseli evakuovat, ale kvůli vodě se do ní nebylo možné dostat automobily. „Nechali jsme odpojit plyn a elektřinu, ze středy na čtvrtek se do ochrany obce zapojili policisté a vojáci. Od vody hlídali dva dny vesnici záchranáři z Nechranické přehrady s člunem, ale vcelku byl klid. Až ve čtvrtek 22. srpna jsem nachytal avii, do které se snažila její osádka nakládat šrot. Vykázal jsem je z obce,“ zavzpomínal starosta.

Nejkrásnějším okamžikem roku byl pro něj pátek 16. srpen, jedna hodina odpoledne, kdy hladina Labe přestala stoupat. Kalná špína se zastavila a po několika hodinách dokonce začala nepatrně klesat. Ale v té době byly některé domy až 4,5 metru pod vodou.

Železná cesta do města

Spojení obce s okolním světem bylo při potopě dvojí. Úzká silnice přes Moravany, šplhající se úporně do kopců, velkou oklikou dovedla auta do Ústí, což bylo důležité pro zásobování obce. Kratší cesta po železničním náspu přes Vaňov do centra Ústí byla pro pěší. „Dokud jezdily vlaky, železničáři nás respektovali, vlaky jely pomalu, houkaly, protože strojvedoucí věděli, že to je pro nás jediné spojení s městem. Když přestaly vlaky jezdit, koleje byly naše,“ vylíčil Martin Konschill.

Voda začala opadat a lidé ji následovali. Někde dosahoval nános bahna až deset centimetrů, po vsi bylo naplaveno nařezané palivové dříví od dvou rodinných domů. Jeho majitelé se kromě odblátění vlastních domů museli dát i na sběr uplavaného dřeva.

Po Labi se před 20 lety při povodních hnalo pět lodí, zničit je měly výbuchy

Ještě v pátek 16. srpna se do boje s blátem dali hasiči. Stříkali bláto do ustupující vody, v sobotu a v neděli bylo ve vsi pět záchranných sborů a probíhalo hrubé čištění vozovek a vyčerpávání sklepů. „Hasiči z Malečova, Chuderova, Stebna a další z východních Čech nám hodně pomohli. Byli neúnavní. Od rána až do večera se rvali s blátem, osmnáct vojáků z Chomutova s technikou udělalo ohromný kus práce,“ doplnil starosta.

Humanitární pomoc byla rychlá a účinná. V obecním úřadě se shromáždilo vše nejpotřebnější. Od čisticích prostředků, vody na pití až po vložky. Rarita? Starosta vzpomíná i na hnědé dámské holínky na elegantním podpatku. Jednou pomoc od lidí dojala Suchého natolik, že se mu sevřelo hrdlo a nemohl ani mluvit. „Ve čtvrtek dopoledne přijel neznámý člověk a položil mi na stůl čtyřicet tisíc s tím, že polovinu mám dát na opravu mateřské školy a polovinu užít podle své úvahy. V pátek odpoledne přijelo auto z Jablonce nad Jizerou plné humanitární pomoci a na stůl nám položili i peníze. 45 110 Kč přesně. V obou případech jsem byl prostě naměkko. Chtělo se mi brečet. Byl jsem moc rád, protože mateřské škola je úplně poničená. Okna, podlahy, hračky, vše skončilo na skládce,“ popsal starosta.

