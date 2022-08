Po 10. srpnu 2002 začalo televizní zpravodajství vysílat nový seriál – povodňový. Od 6. do 8. srpna silné deště nasytily krajinu vodou. Další příval dešťů od 11. do 13. srpna půda již nepřijala, naplnila přehrady a povodňová vlna se hnala řekami. V Ústí nad Labem v televizi to vypadalo až dobrodružně. Ale již propukl strach: Většina povodňové vody cestou k moři nemohla minout Ústí.