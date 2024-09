Pracovník/pracovnice údržby - elektrikář Pracovní náplň: údržba elektrických zařízení řešení poruch provádění údržby a opravy elektrického zařízení budov montáž a rekonstrukce elektrických zařízení Kvalifikační požadavky: vyučení v oboru elektro slaboproud nebo SPŠ elektro platný certifikát dle vyhlášky 50/78 Sb. (minim. § 6) praxe pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost řidičský průkaz sk. B Zaměstnanecké výhody: 6 týdnů dovolené; sickdays; příspěvek na stravování a penzijní připojištění, UNIŠEKY; volný vstup do univerzitních sportovišť; příměstské tábory pro děti zaměstnanců; práce v příjemném prostředí a v přátelském kolektivu K přihlášce doložte: stručný profesní životopis doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání kopii certifikátu vyhlášky 50/78 Sb. (minim. § 6) trestní bezúhonnost Přihlášku se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo na adresu personalni@ujep.cz do 04. října 2024. 21 300 Kč

Detail nabízené práce