Když na tu dobu po čase Jan Capouch starší vzpomíná, neopomene říci, že s manželkou a dětmi ve strženém domku žil před povodní téměř čtvrt století. „Nikdy by nás nenapadlo, že o dům přijdeme. Syn tehdy všechny věci odvezl do bezpečí, ještě než k nám přišla záplavová vlna. Abych řekl, moc jsem mu tehdy nevěřil, že by se Labe vylilo až k silnici. Natož, aby nám voda zaplavila celý dům. Pak to šlo ale příliš rychle. Ten dům byl tehdy po rekonstrukci, ale kvůli vodě jsme ho museli zbourat,“ vzpomíná s tím, že postavili svépomocí nový dvougenerační domek.

Zdroj: DeníkNa povodeň se mu nevzpomíná dobře. „Přišlo to postupně a dlouho jsme si mysleli, že dokud neteče do garáže, tak to bude dobrý. Nakonec jsme naložili babičku do auta a utekli. Ted už je to za námi. Zaplať pánbůh za to, že se nám nic nestalo. Hlavně nám pomohl starosta Miroslav Suchý, když sehnal peníze, hodně nám pomohla Adra, dostal jsem finanční pomoc ze sbírky od řidičů z povolání. Bylo to od nich milé,“ líčil Jan Capouch starší.

Nejhorší okamžik

Dodnes není moc dobře ze vzpomínek ani jeho manželce Marii. „Měla jsem hrozný strach, cítila jsem smutek i lítost. Nejhorší byl okamžik, když přijela vnučka, které byly tři roky, a dům nikde. Ona mě chytla za ruku a ptala se, kde máme náš žlutý domeček s červenou střechou,“ vypráví Marie.

Jezná z Masarykova zdymadla: O povodních lidé dlouho nevěřili, že je to zaplaví

Zdroj: Deník/František RočekNa pomoc s vyklízením přijeli vojáci z Chomutova. Absurdní přitom prý bylo, že nesměli vstoupit do domů, aby se nezranili. Podle tehdejšího starosty Miroslava Suchého ale chodili pomáhat do domů stejně. „To ani jinak nebylo možné, sami jsme pomoci úplně všem nedokázali. V domech bydleli staří lidé, a kdo jiný by jim pomohl? Ti vojáci tu od rána do večera makali. Z domů bylo vyvezeno 140 nákladních tater, všechno se muselo vyhodit. Naše fotbalové hřiště bylo plné zničeného nábytku,“ vysvětluje Suchý.

Stát ale tehdy nenechal lidi postižené povodní na holičkách. „Tenkrát v roce 2002 každý zaplavený dům dostal bez rozdílu dvě stě tisíc korun, ten, co padl k zemi, mnohem víc. Obecní úřad dával padesát tisíc a pak ještě něco zaplatila pojišťovna. Tehdy prostě lidi něco dostali. Dobře se s tou dokumentací a žádostmi pracovalo, nebyla to administrativně žádná zbytečná práce, měli to opravdu kvalitně připravené. To v roce 2013 to bylo daleko horší, asi že to nebyla až taková katastrofa,“ dodává bývalý starosta.

20 let od povodní v Ústeckém kraji

Co se dočtete v Deníku:



Pátek 12. srpna

• Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

• Velká voda přišla z Krušných hor: Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

• Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech



Sobota 13. srpna

• Voda do Dubí přišla z hor. Strach umocňoval zvuk kamení, které se valily potokem

• Rozhovor s tehdejší jeznou na zdymadlech na Střekově

• Příběh pana Capoucha z Dolních Zálezel, který přišel o dům

• Povodeň v Ústí nad Labem den po dni - na snímcích Františka Ročka



Neděle 14. srpna

• Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace

• Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

• Povodeň v Ústí nad Labem na srovnávacích snímcích z roku 2002, 2012 a 2022



Pondělí 15. srpna

• Ženě praskla voda, zrovna když jí bylo nejvíc i u nás, vzpomíná táta „plaváčků“

• Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi

• Lodě na odstřel – velké nebezpečí pro mosty znamenaly utržené lodě



Úterý 16. srpna

• Protipovodňová opatření – co se udělalo, co naopak ještě ne

• Píšťany v roce 2002 zaplavila voda. O 11 let později už je chránil val

• Místo, kudy tekla voda do Velkých Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené

• Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo

• Rozhovor s fotografem Petrem Berounským, který vydal o povodních knihu



Středa 17. srpna

• Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

• Příběh zatopené rodiny z Těchlovic – voda stoupala hlavně v noci

• Reportáž: Jak se po povodni vrátil do Dolních Zálezel normální život

• Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť