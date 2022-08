Jezná z Masarykova zdymadla: O povodních lidé dlouho nevěřili, že je to zaplaví

Takže jste si mohli postupně nějaký úsudek udělat?

Když se přišlo na to, že to je víc než stoletá voda, máme tu takový záchytný bod. To je železniční trať, která byla na stoletou vodu stavěná, už tenkrát s tím počítali. Takže my jsme zhruba věděli, kam až hladina vystoupá. Viděli jsme, jak voda postupuje a podle toho jsme se zařídili. Na zdymadle nám pomáhal počítač, který ukazoval průtoky vody od Prahy po Mělník.

Jaké to pro vás bylo osobně?

Byla jsem v práci hodně. Problém byl v tom, že jsme nevěděli, jak dlouho bude fungovat elektrárna, a my elektřinu potřebovali, bez ní by nebylo možné pracovat. Takže nám tu nainstalovali generátor. Chodili jsme na komory každou hodinu a odečítali jsme stav, abychom viděli, jak voda stoupá. Museli jsme běhat, v práci jsme se nezastavili. Také jsme měli obrovské množství telefonátů. Když už tomu začali lidé věřit, ptali se, jak vysoko voda vystoupá a co jim to udělá. Museli jsme se jich ptát, kde bydlí, abychom jim mohli alespoň trochu poradit. Bylo toho moc, někdy mě z toho brněla hlava.

Myslím, že jsem to celkem zvládala, někteří na tom byli hůř. Já bydlím u vody, a tak jsem na to nemyslela, abych se nestresovala ještě víc. Byl doma manžel a všechno bylo na něm. Měl dobré kamarády, kteří mu pomohli něco vyklidit. Takže jsme to zvládli i doma. Já tam jen přišla, vyspala se a zase šla do práce.

Také jste měla vodu vysoko v domě?

Ne. Veliký přínos byl, že Labe mělo normální stav. Když se Vltava dostala do Mělníka, tak otočila Labe proti proudu. Takže tahle vlna tady situaci zmírnila. Druhý záchytný bod byl v Lovosicích, kde se rozlilo veliké jezero, které pak hasiči odčerpávali. S tím jsme ale nemohli dopředu počítat. Museli jsme posuzovat, kdy přijde voda a informovat složky integrovaného záchranného systému.

Jak jez zvládal návaly vody a trosek, které se skrz něj valily?

Z Labe vlastně byla volná řeka, stavidla naplno otevřená. Bylo vidět, že to třeba vzalo celou chatu a my viděli střechu s komínem, jak to voda nese skrz. Nemohli jsme nic dělat, i kdybychom viděli třeba člověka. Neměli bychom možnost ho zachytit, to nešlo. Mohli jsme jenom koukat, jak to všechno pluje.

Jaké byly vaše osudy po povodni?

Člověk si oddechl a řekl si, zaplaťpánbůh, že to nebylo horší, že jsme to takhle zvládli. To, co bylo potřeba udělat, jsme udělali. Všichni jsme si oddechli. Říkali jsme si, že bychom to nechtěli prožít znovu, protože to je velikánský stres. Nikdo z nás to nikdy nezažil. Konečně jsem se mohla vyspat v klidu. Když to v roce 2013 přišlo znovu, zase jsme sloužili, zase bylo hodně telefonátů, lidé se ptali, co je čeká teď. V počítači jsme viděli, kolik vody sem teče. Někoho jsme uklidnili, jiné informovali, co mají dělat. Jsem v důchodu, ale na to se zapomenout nedá. Mělo by to být ponaučení, kdyby přišla další povodeň, jak to zvládnout lépe, aby z toho nebyla zase taková katastrofa.

