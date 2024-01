/VIDEO, ANKETA/ Bruslení v Povrlech je v plném proudu! Na otevřeném zimním stadionu si mohou třikrát týdně zabruslit děti, dospělí i senioři. V roce 2022 stadion prošel rekonstrukcí, nyní nabízí moderní ledovou plochu s novými mantinely, plexisklem i novou rolbou.

Veřejné bruslení v Povrlech. Na otevřeném zimním stadionu si můžete zabruslit třikrát týdně. | Video: Deník/Adéla Stejskalová

Ceny se oproti minulému roku nezměnily. Děti do patnácti let zaplatí pouze 30 korun, dospělí pak 50 korun a nebruslící pouze 10 korun. Stadion je otevřen pro veřejné bruslení každou středu a pátek od 17 do 19 hodin, v neděli pak od 10 do 12 hodin.

Podívejte se na snímky, jak to na zimáku v Povrlech vypadalo v neděli 7. ledna. Fotogalerie je součástí článku.

Zdroj: Janni Vorlíček