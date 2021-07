Vlastně se není co divit, protože to jsou stavby v obci se stářím přesahujícím sto let. Tak se obec nakonec rozhodla, že domy za osm set tisíc korun odkoupí a navrátí jim původní lesk. V budoucnu by tu mělo vyrůst kulturní a historické centrum, infocentrum, malé muzeum a cukrárna s kavárničkou. Za kovárnou navíc vznikla jištěná lezecká stezka po skále - via ferrata.

Celý areál sestává z obytného zděného domu, hrázděného domu a stodoly. Jako první přišla na řadu oprava střech, Povrly na to uvolnily celkem 2,5 milionu korun. „Kavárničku už jsme rozjeli. Podali jsme nejprve žádost o dotaci, uvidíme, zda bude do konce roku schválená. Pokrýt má samotnou kavárnu a cukrárnu, zázemí a sociálky v bývalé stodole,“ vylíčil starosta Povrlů Dalibor Pavlát.

Firma, která opravovala střechy, na nich našla poklad. Dvě stě let staré, ručně vyráběné, historické tašky. Stačilo je očistit a umístit zpátky, kam patří. „Dokonce přijede z Německa původní majitelka, která tu žila do odsunu. Chceme ji poprosit o staré fotky, vzpomínky a tak dále,“ pokračoval starosta.

Po válce žila v kovárně česká rodina, tak jako v mnoha dalších domech, které tu Němci po odsunu zanechali. Na tu dobu vzpomíná Marta Musilová. Bohužel se jí nedochovaly žádné fotografie. Rodiče na takový luxus jako fotoaparát neměli čas ani peníze. „Narodila jsem se v té kovárně roku 1948. Táta dělal chvíli kovařinu, potom pracoval v dolech. Prožila jsem v ní dětství, až do sedmnácti let. Prodali jsme ji před dvěma lety, doslova jsem to oplakala, ale byli jsme na to čtyři dědicové. Nový majitel to chtěl zbourat, přitom říkal, že to zachrání. Nakonec to koupila obec a zachránila. To jsem brečela znovu, tentokrát radostí,“ zavzpomínala.

Nápad staré budovy zachránit oceňují i zdejší lidé. Například Jiří Pekař. „Líbí se mi hlavně historická kovárna, které obec opravila střechu. Když se to povede zachovat, tak to bude super, je to kulturní památka,“ řekl.

Jeden ze tří domů kovárny přiléhá ke skalnatému Školnímu kopci. Právě na skalní stěně, která z něj vystupuje, vybudoval stavitel ferrat Karel Bělina čtyři různé jištěné lezecké cesty. Vedou na kopec, kde by někdy v budoucnu chtěla obec mít ještě rozhlednu.

Jak dlouho ještě bude rekonstrukce všech tří starých domů trvat, zatím nikdo neví. Ale už teď je jasné, že spolkne několik milionů korun. Největším problémem při rekonstrukcích takto starých domů bývá podle architekta Matěje Párala najít někoho, kdo to umí vyprojektovat a pak aby uměl staré tradiční technologie. Počínaje konstrukcí stěn a krovů, konče složením malty. „V každém případě je potřeba se s projektem obrátit na památkový úřad, který ho zkontroluje a na stavbu dohlédne. Minimálně se stavebník pak vyhne pokutě,“ dodal.