V Povrlech začíná sezona veřejného bruslení. Brány zimního stadionu Jiřího Svobody se otevřou dnes, v pátek 3. listopadu, v 17.00. Až do 19.00 si tam bude moci zabruslit, vstup je zdarma.

Příprava ledové plochy. | Foto: Facebook Zimní stadion Jiřího Svobody

„V noci přibyly další a další vrstvy ledu. Pokračovat se bude i během dne. Startujeme v 17.00,“ hlásí zimní stadion na svém facebookovém profilu. Veřejná bruslení bude probíhat vždy ve středu a v pátek od 17.00 do 19.00 a v neděli od 10.00 do 12.00. Loni stálo „veřejko“ pro dospělou osobu 40 korun a pro dítě do 15 let 30 korun.

Radost mohou mít kromě bruslařů i hokejisté, Povrly totiž pořídily nové branky. Zaměstnanci obce je opatřili sítěmi a sportovci je už mohou využívat.

Zdroj: Janni Vorlíček