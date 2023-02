Sami místní říkají, že nevědí, co se mohlo stát. To platí i o mladé rodině se dvěma malými dětmi, která se přišla k pietnímu místu podívat, jestli je vše v pořádku. „Svíčku jsme tu zapálili už v neděli. Byla tu spousta novinářů a cizích lidí. Nechápu, proč chodili i za námi. Vždyť příbuzní bydlí tamhle kousek, u Borise. Je to hrozná tragédie. Chtěli jsme sem dát plyšáka na památku, ale tady to nemá cenu,“ povzdechla si maminka a s despektem se rozhlédla po nepořádku v okolí. Po odpadcích kolem kontejnerů a činžovního domu. Depresivní atmosféru dokreslil občasný vítr, který na ulici stále ještě přinášel nepříjemný pach spáleniny. Na dohled od spáleniště je přitom i mateřská škola.

Sama hasila

Podle zpravodajského serveru iDnes.cz spala Radka v přízemí a rodina v patře. „Ráno mě probudil kouř a plameny. Vyskočila jsem a hned začala hasit,“ popsala s pláčem serveru s tím, že na to ale nestačila. Podle lidí, kteří se o Radku skoro dvacet let starali, šli do chatky spát kvůli tomu, že bydlí v malém bytě a návštěva z Děčína se k ní domů nevešla. Chatku užívali dvacet let a nic se nikdy nestalo.

Slova účasti pronesl i soused ze zahrádky o pár desítek metrů dál. „Měla tam zvířata, ovce, slepice, psi. Dával jsem jí zbytky. Když hasila, měla popálené ruce, byla snad i v nemocnici. Teď ji asi nějakou dobu nikdo neuvidí, musí být naprosto na dně. Nevím, co se mohlo stát. Mohla to být elektřina, kdo ví. Je mi to líto, hrozná tragédie,“ litoval. Jméno si nepřál zveřejnit, stejně jako rodina, která přišla k pietnímu místu se svíčkou.

Byli tam jen na jednu noc, stala se jim osudná. Příbuzní děkují za podporu

Příbuzní obětí požáru bydlí v domě Borise Rudého, který kupoval zdejší zničené domy a opravoval je vlastníma rukama. S vizáží čerta, rohy na čele, tetováním v obličeji a vysokou postavou vzbuzuje mezi zdejší komunitou respekt. K dotazům ohledně své nešťastné nájemnice se ovšem příliš přívětivě nestaví. Na dotaz, zda by nějak citlivě nepomohl s rozmluvou, se staví odmítavě. „Tak to vůbec ne,“ odmítl lakonicky a zabouchl za sebou vrata s rudou hvězdou.

Policie zatím pracuje s třemi variantami příčin požáru: úmyslné založení, technická závada a nedbalost. „Dopoledne se uskutečnila soudní pitva. Ta vyloučila cizí zavinění úmrtí,“ řekla k průběhu vyšetřování v pondělí policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.