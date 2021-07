Situaci v ulici, třeba parkování nebo přístup k domům, komplikuje souběh několika staveb. Jednak rekonstrukce komunikací, tedy chodníků a silnice, jednak některých inženýrských sítí. K tomu lze ještě přičíst hloubkové pokládání kanalizace, která bude místo do veřejného kanalizačního řádu odvádět použitou vodu z plaveckého areálu do Klíšského potoka, což městu na poplatcích ušetří zhruba pět milionů korun ročně.

Podle obyvatel okolních domů byla bez proudu minimálně polovina Spálenky. Nejprve vypadla elektřina v bytě, tak se podívali z okna a viděli šlehat plameny od sloupu veřejného osvětlení. Chvíli nato se už ulicí valil dým. Hasiči tady prý byli tak do půlnoci, asi dvě hodiny. „De facto hasili jen chvíli, ale ty kabely hořely dál pod povrchem terénu, takže čekali, než přijedou technici ČEZ a plynaři z Innogy, aby vypnuli dodávky proudu a plynu. Pak začali revidovat sítě, Policie ČR a technici od půlnoci do dvou do noci. Ještě ráno znovu kopali ulici a hledali spálené kabely,“ vylíčil jeden z obyvatel, který si přál zůstat v anonymitě.

K požáru dorazila celkem čtyři hasičská auta. Velitelský vůz, dvě cisterny ze všebořické hasičské stanice a další stříkačka od kolegů z Českých drah. Jak popsal hasičský mluvčí Petr Pelikus, požár lokalizovali sedm minut po desáté večer. Poté si vyžádali spolupráci techniků nejen od správců inženýrských sítí, ale i ústeckého dopravního podniku, který má nově na starosti i veřejné osvětlení. Proud bylo potřeba odpojit v celé ulici Na Spálence.

„Nakonec jsme požár klasifikovali jako technickou závadu. Zasahující jednotky odjížděly před půlnocí, zhruba ve tři čtvrtě na dvanáct. Zřejmě zahořela izolace kabelů. V takové míře a rozsahu se to ale stává velmi zřídka. Obvykle chytnou kabely ve zdi v daleko menší míře,“ poznamenal Pelikus.

Co se veřejného osvětlení týká, to by mělo být dle vyjádření mluvčí dopravního podniku Jany Dvořákové už v pořádku. „Od kabelů ČEZu chytl i přívodní kabel k osvětlení a úplně shořel,“ popsala závadu. „Ale naši technici to měli za dvě hodiny vyměněné, vše nyní funguje bez problémů,“ dodala.

Požár podle mluvčí ČEZ pro Severní Čechy Soni Holingerové požár způsobila porucha na vedení nízkého napětí. „Konkrétně to byl zkrat a od něj kabely začaly hořet. Bez elektřiny zůstalo osm odběrných míst, dodávky jsme skutečně obnovili dnes dopoledne,“ upřesnila.

Podle náměstka primátora Martina Hausenblase bylo město o požáru informováno. Vedení města to prý velmi mrzí a udělá maximum, aby rekonstrukce v ulici co nejrychleji skončila. „O problémech, které způsobuje místním lidem, víme a řešíme je. Tuto konkrétní část ulice už dokončujeme, teď už stavaři opravují chodník. Než najedou stroje do další etapy rekonstrukce, promluvíme se zdejšími lidmi, aby měli informace a my jim to co nejvíc usnadnili. Bohužel u staveb tohoto typu se stává, že bývají špatně zakreslené sítě, jinde plány chybí,“ dodal.