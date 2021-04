Místní si zvykli na velké travnaté ploše venčit psy nebo tudy chodit na procházky. Zástupce vlastníka parcely, společnosti CML Development, která sídlí v Praze, Deníku sdělil, že pozemky koupil jako investici a konkrétní záměr s nimi zatím nemá.

Na změnu majitele přišel místní obyvatel Petr Král. Informaci se dozvěděl v souvislosti se svým zájmem malou část pozemku odkoupit, aby zde mohl vybudovat zahradu. „Původní majitel mne odmítl. Po nějakém čase jsem se dozvěděl, že už to patří někomu jinému, ale kontakt se mi sehnat nepodařilo. Ono je to v těsném sousedství sídliště, a další supermarket nebo něco podobného by tu kvůli autům nedělal dobrotu. Už takhle je hlavní silnice přetížená,“ varoval.

Firma, která pozemky odkoupila, o svých úmyslech zatím nehovořila ani se samosprávou centrálního obvodu nebo města Ústí nad Labem, nepodala ani žádnou žádost o rozhodnutí, která by s parcelami souvisela. „Zatím o plánech developera nemáme žádné povědomí. Samozřejmě se budeme snažit zjistit, jaké má záměry. Musím ale dopředu upozornit, že město nemá dokončený územní plán a že to ještě nějaký ten pátek potrvá,“ upozornil rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský.

Obdobně odpověděla i Hana Štrymplová, starostka centrálního městského obvodu, ve kterém se Všebořice nacházejí. „Nás také nový vlastník obou parcel neoslovil, ale určitě by nás jeho úmysly zajímaly,“ řekla.

Známý ústecký aktivista Lukáš Blažej, který je zároveň zastupitelem města, už v minulosti proti plánu vybudovat další halu ve Všebořicích bojoval, a to jménem spolku Ústecké šrouby. Měla vzniknout v sousedství tamějších supermarketů. „To bylo před pěti lety. Dnes by to takto nebylo možné, žádný spolek by se toho nemohl ujmout. Bojovat proti takové stavbě by mohli jen sousedé, kteří jediní mají po nešťastné novele zákona z roku 2017 možnost se účastnit stavebního řízení,“ poradil.

„Dohnat“ jednatele společnosti CML Development a vlastníka pozemku Petra Střihavku není jednoduché. Podle obchodního rejstříku je sice takzvaným statutárním orgánem i několika dalších společností, ale žádná z nich nemá webové stránky s kontakty. Přesto ale zanechal na internetu digitální stopu, a tak se ho podařilo kontaktovat.

„Upřímně řečeno, já zatím žádné plány nemám. Nechám je v podstatě ležet ladem minimálně několik let. Našel jsem ty dva pozemky v nabídce realitního makléře, a tak jsem je koupil. Čistě jako investici do budoucnosti. Rozhodně tam teď nebudu nic měnit. Co se bleších trhů týká, ty mi skutečně nevadí. S tím, myslím, problém mít určitě nebudu,“ dodal Střihavka pro redakci Deníku.