Je snad prokletá? Hlavní spojnice mezi Ústím a Lovosicemi ve Vaňově, silnice I/30 znovu pořádně trápí řidiče. Podívejte se, jak to ve Vaňově vypadalo ve čtvrtek dopoledne: zkraje týdne se totiž od čerpací stanice až po zastávku MHD Vodárna objevilo více než deset děr, které auta musí objíždět v protisměru. Což v ranních a odpoledních hodinách, tedy ve špičce, znamená vznik sice krátkých, ale početných kolon.

Cestu přes Vaňov zdobí ostrůvky děr, mizí pozvolna | Video: Deník/Jan Pechánek

Řidiči mířící z Ústí musí na všech místech počkat do doby, kdy v opačném směru bude volno. „Tohle už je prostě na to vzít vidle a někoho napíchnout, není chvíli klid. Jsou to malé díry, ale když je jich více než deset na pár set metrech, je to nepříjemný. Nevím, proč se to neudělá přes noc, vždyť tohle zabere pár hodin,“ postěžoval si jeden z řidičů.

Některé výtluky sice již cestáři zalili novým asfaltem, řada dalších ovšem zbývá. Ředitelství silnic a dálnic, které má o tuto silnici "jedničnu", či "státovku" pečovat, na dotaz ohledně dokončení oprav a následnému uvolnění dopravních omezení prozatím neodpovědělo.