Kvůli pětidenní nepřetržité výluce na železniční trati mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou nepojedou vlaky i z ústeckých nádraží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Opravy začínají o půlnoci z 29. února na 1. března a trvají do půlnoci 5. března. Proto nebudou všechny druhy souprav obsluhovat stanice v úseku z Ústí nad Labem západ do Bíliny a zpět, pojedou náhradní trasou. Stanice z Teplic do Ústí nad Labem hl. n. obslouží náhradní autobusy dle výlukového jízdního řádu. Úplný seznam úprav jízdního řádu bude k dispozici na nádražích a webu ČD.