/VIDEO/ Fronta, která se táhla v pondělí 3. července u ústeckého autobusového nádraží od kanceláří úřadu práce až k první zastávce MHD, nešla přehlédnout. Vstup do budovy řídili dva zaměstnanci úřadu, vpouštěli dovnitř klienty dle pořadí, nebo on-line objednávky. Ti, kteří čekali na vyřízení svých záležitostí, ovšem příliš trpělivosti neprojevovali. Jedni se rozčilovali kdykoli někdo vyndal mobil a vypadal, že bude něco fotit. Jiní si navzájem stěžovali, že tam už stojí hodinu. Jinými slovy, vztek a rozladění se daly takřka nahmatat.

Fronta na ulici před pobočkou úřadu práce? Nedůstojná, říkají ti, kdo v ní musejí stát. | Video: Janni Vorlíček

„Hele, to je tady snad každý den. Minulý týden tady byla kámoška a trčela ve frontě minimálně dvě hodiny. Na chodníku vás každý očumuje jak „socku“. Kdo tohle vymyslel, ten si fakt zaslouží metál,“ rozčilovala se například starší korpulentní klientka, která se představila jako Lucie P. „Je to prostě nedůstojné a porušuje naše práva, určitě i GDPR,“ přitakávala její kamarádka, která se nechtěla představit vůbec.

Jako na chleba! Ústečany překvapila dlouhá fronta u nového Úřadu práce

Podle ředitele ústecké pobočky úřadu práce Radima Gabriela přichází nejvíc lidí vždy začátkem měsíce. „Bývají to noví uchazeči, klienti si vyřizují hmotnou nouzi, začínal kvartál na státní sociální podporu. Takže když se to takhle sejde, chvilku trvá, než je odbavíme. Jestli to bylo v jednu po obědě, to míváme od 12 do 13 hodin přestávku. Chvilku pak trvá, než si lidi vezmou pořadové lístky, naběhne vyvolávací systém a podobně. Co mám informaci, tak po ránu tu bylo poměrně málo lidí,“ dodal.

Zlepší se pořádek? Ústí chystá zakázku za půl miliardy i nový systém údržby

Mohlo by vás zajímat: Brána hradu Blansko potřebuje zpevnit. Opravují ji zedníci z Užhorodu

Zdroj: Janni Vorlíček