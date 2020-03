Nouzový stav výrazně změnil navyklé stereotypy a řada lidí si musí zvykat na omezení pohybu i práci z domova. Mnozí vidí v nouzovém stavu nakopnutí k životnímu restartu.

Podle průzkumu společnosti Sazka, který zjišťoval chování Čechů v karanténě, se po zavedení vládních bezpečnostních opatření ocitla více než třetina zaměstnanců na home office. Až čtyřicet procent z nich žehrá na nedostatek kontaktů s kolegy, časté odbíhání k internetu nebo sledování seriálů místo práce.

To potvrzuje i grafička Linda Koutníková. „Je to ubíjející a kreativita mezi čtyřmi stěnami klesá na nulu. Nemáte podněty, inspiraci, nudíte se. Takže Netflix to jistí přes dopoledne a od odpoledne do večera padám na pusu, protože jsem čas k práci probendila,“ přiznává sebekriticky Koutníková. S leností bojuje podle průzkumu více než třetina dotázaných.

Další statistiky udávají, že Češi tráví čas v karanténě nejvíce úklidem domácnosti. A to až ve čtyřiceti procentech. Na vzestupu je také zápal pro domácí práce a menší kutilské úkony. Třeba malování. „Měl jsem rest vůči manželce, nemaloval jsem šest let. Od úterý už mám dětský pokoj, koupelnu a od pondělí se vrhám na obývák, s tím bude největší lopota,“ vyjmenovává své aktuální povinnosti drážní zaměstnanec Radek Mařík. „Mám osm dní volna, měli jsme odjet na dovolenou do lázní Győr, ale nedostaneme se nikam. Takže budu užitečný na domácí frontě,“ usmívá se Mařík.

Někteří odborníci na duševní zdraví zastávají názor, že nouzový stav nás donutí zpomalit a mnohé i přeměnit své dosavadní návyky.

Cestu ke změně vidí skrze bezpečnostní opatření i studentka Helena Týcová. „Mám volno z výuky, na brigádu chodit nemůžu, ale jinak toho mám hodně. Podílím se na shánění materiálu pro rouškaře, rozvážím je, vařím obědy a večeře pro rodiče, aby nemuseli chodit ven a nakupovat,“ líčí běžné aktivity studentka. „Mám ale pořád dost energie na všechno a dobrou náladu, i když volného času je méně než dřív. Ale úplně zmizel stres, pocit, že se ženu za něčím, co nemá smysl. Je to změna, kterou jsem si vlastně přála a bála se udělat a nevěděla jak. Tak přišla zvenčí,“ myslí si Týcová.

Moc se nevzdělávají

S prvním týdnem karantény přichází obroda ve společnosti zatím ještě pomalu. „Přes polovinu Čechů přiznává, že nemá o rozšiřování vědomostí během karantény zájem,“ doplňuje k průzkumu společnosti Sazka mluvčí Petr Týbl. „Deset procent respondentů se věnuje alespoň domácímu cvičení, asi deset procent procvičování cizích jazyků a kolem dvanácti procent četbě vzdělávací literatury,“ uzavírá mluvčí Sazky.