„V létě jsem letěla z Drážďan do USA s přestupem v Amsterdamu. Pro mě to bylo lepší než z Prahy, mám to blíž a i letenky vyšly levněji,“ říká Petra ze Sebuzína na Ústecku.

Nejoblíbenějšími zeměmi na dovolenou, do nichž směřuje nejvíce přímých letů z Drážďan, zůstávají podle aktuálního letního letového řádu Španělsko, Turecko a Řecko. Poprvé jsou v nabídce Drážďan taktéž pravidelné lety s Corendon Airlines do egyptské Hurghady. Od dubna do země faraonů létá spoj třikrát týdně. Červenobílé letouny stejnojmenné společnosti až čtyřikrát týdně vyráží i do turecké Antalye.

„Náš letní letový řád obsahuje atraktivní nabídky pro každý typ dovolené. Mimoto je v nabídce celá řada letů do vnitrostátních a mezinárodních leteckých křižovatek. I ti, kdo si svou dovolenou raději zorganizují sami, u nás naleznou nové nízkonákladové lety,“ uvádí předseda obchodního vedení letišť Lipsko/Halle a Drážďany Götz Ahmelmann.

Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2019 směřuje nejvíce letů z Drážďan do Palmy de Mallorca, loni sem z tohoto letiště přicestovalo přes 90 tisíc výletníků. Tuto sezonu sem bude odlétat až 13 strojů týdně.

Další saské letiště mezi Lipskem a Halle pak zase nešetří exotikou. Letos poprvé nabízí přímý let do hlavního města Gambie Banjulu. „Na západoafrické pobřeží bude každé úterý létat společnost Corendon Airlines pro cestovní kancelář FTI. Tato letecká společnost navíc navyšuje počet letů do Turecka. Do jejího portfolia tras nyní patří také Alanya s letištěm Gazipasa,“ popisuje mluvčí letiště Uwe Schuhart. Více letů nabídne letiště rovněž na Baleárské a Kanárské ostrovy, do Egypta, Turecka a také do Řecka.

Německá letiště jsou sice menší, přesto však českému Letišti Václava Havla v Praze konkurují. „Drážďany nabízejí převážně charterové destinace a létají přes ně klienti německých CK. My máme naopak v nabídce přímá pravidelná spojení s pohodlnými přestupy do celého světa. Přes Prahu však létá i řada Němců, které se snažíme naší nabídkou zaujmout,“ vysvětluje mluvčí pražského letiště Marika Janoušková.

Drážďany ročně odbaví zhruba 1,7 milionu lidí, pražské letiště až desetinásobek. Praha také nabízí komfort jednoho z nejlépe hodnocených letišť v Evropě v průzkumech cestujících, které provádí Mezinárodní sdružení letišť ACI. „Také aerolinky nás už poněkolikáté ocenily za nejlepší podporu dopravcům, a to jak na evropské, tak celosvětové úrovni. Zároveň se řadíme mezi prestižní letiště, která pravidelně odbavují největší letouny světa, a motivujeme dopravce k využívání moderních typů letadel,“ doplňuje Janoušková.

Pozitivem je, že jak německá, tak i česká letiště myslí na své zahraniční turisty. „Náš web má samozřejmě i svou německou podobu a připravili jsme i německou verzi našeho webu parkování na letišti,“ dodává Janoušková.

Právě v parkování vyniká i drážďanský konkurent, který nabízí až 3000 stání v blízkosti terminálu. Od dubna lze navíc na parkovišti Super-Low-Cost P4 stát už od 15 eur za týden, což je jedna z nejlevnějších cen v Německu.