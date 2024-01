Kančí výlety napříč Ústím pokračují. Tentokrát vyrazilo stádo divokých prasat do letního kina. Jestli si už šlo zabrat místa na Ústecký majáles nebo na Labské léto se nám nepodařilo zjistit. Faktem je, že pro některé kolemjdoucí byla partička divokých prasat vítaným fotografickým objektem. Pro řidiče jedoucí ve čtvrtek večer serpentinami od hotelu Vladimir nahoru to už zase taková radost nebyla.

Divoké prase u horní brány letního kina v Ústí nad Labem. | Foto: čtenář Deníku

Stádo štětináčů u frekventované silnice z centra města na Skřivánek by totiž čekal jen málokdo. K nehodě v tomto případě naštěstí nedošlo. „Divočáci pobíhali u horní brány letního kina. Chvíli to vypadlo, že z chodníku zavítají přímo na silnici. Když jsem kolem nich projížděl, tak byli fakt blízko,“ řekl čtenář Pavel.

To, že se přemnožená divoká prasata pohybují po krajské metropoli, není žádnou novinkou. Na podzim loňského roku se divočáci promenádovali po Lidickém náměstí. A na konci léta zase nechtěli v ulici SNP pustit do školy učitele a další zaměstnance. Řešit to museli strážníci. A legendární jsou setkání s divočáky na Klíši, kde se bachyně Maruna stala součástí místního folklóru už někdy před pandemií covid-19.

Loni myslivci od dubna do konce září odlovili v Ústí celkem 784 kusů černé zvěře. Ve stejném období v roce 2022 to bylo 516 kusů. Jedná se tedy o nárůst 268 kusů zvěře. K odchytu divokých prasat využívají odchytové klece, kterých je v krajském městě nad Labem 7. Ústí uzavřelo smlouvu na odstřel černé zvěře s mysliveckými spolky. Do roku 2021 vyplácelo za každý odlovený kus 300 Kč do naplnění horní hranice početní normy. V současnosti poplatek činí 500 korun. Podle spolků je zatím jedinou cestou k nápravě problému snižování stavů černé zvěře.

„Pokud na kance narazíte, nevšímat si ho, neútočit, klidit se mu z cesty. Když je někde ve městě v křoví, to místo je nejlepší označit a nevyhánět ho, aby se necítilo v nebezpečí. O zbytek se postarají lidé, co mají tohle na starosti,“ sdělil předseda mysliveckého spolku Diana Roman Jansta.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín