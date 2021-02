Právního zástupce k procesu nejspíš jako poškozený vyšle i Ústecký kraj. Ten totiž musel kvůli kauze platit obrovské pokuty. Do Litoměřic se pravděpodobně nevypraví žádný ze zaměstnanců právního oddělení, ale advokát najímaný zvenčí.

Desítka vlastních právníků kraje na ROP Severozápad nestačí. Ani na jiné, velké dopravní spory. Kritikům se zdá, že na externí advokáty jde moc, kraj si platí i dva stálé. U sousedů si přitom úřady většinou vystačí s vlastními právníky. A když už si někoho najmou, platí mu od hodiny.

Krajský legislativně-právní odbor má 9 míst a vedoucího. I to je prý málo. „Podstatná nejsou tabulková místa, ale skutečný stav a potřeba,“ řekl Vít Hnízdil z odboru komunikace. Jedno místo se dlouho nedaří obsadit, další potřebnou pracovnici situace donutila ke zkrácenému úvazku. Ideální by bylo mít 17 vlastních právníků.

To je ale pohádka, kraj proto už léta využívá služby advokátů zvenčí. Nelíbí se to opozici. „Úřad má vypsat výběrová řízení, aby deficit zalepil,“ míní Pirátka Kateřina Stojanová. Podle vedoucích úředníků je to těžké. „Zkuste sehnat právníka v tabulkových relacích,“ reagovala šéfka odboru Simona Hejnová.

Oproti sousedním regionům ten Ústecký vyplácí měsíční paušál kolem 70 tisíc hned dvěma externím advokátům. Pirátce to přijde moc na to, jaké odvedou služby. Ve věcech souvisejících s ROP Severozápad platí samospráva za hodinu 1500 korun bez DPH kanceláři Kříženecký a partneři.

Další externí právníky zaměstnávají dopravní spory. První s firmou BusLine, respektive TD Bus v důsledku poslední autobusové krize. Druhý s antimonopolním úřadem o nákup autobusů. Samosprávu v dopravě zastupuje kancelář Skils. A to už od počátku její bitvy s Dopravním podnikem Ústeckého kraje (DPÚK) kvůli autobusové krizi v roce 2006.

Těmto pražským advokátům kraj pravděpodobně vyplatil dosud nejvíc, i když se původní horentní sumu 7700 korun za hodinu podařilo ještě za minulé, komunistické garnitury srazit na 4500. V přetrvávajícím sporu s DPÚK se hraje až o stovky milionů. „Je jasné, že to právník neudělá za pět korun,“ komentoval bývalý radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM), který nasazení externích právníků hájí: velké spory si prý žádají speciální odbornost. Že advokáty práce pro samosprávu neláká, považuje za logické. „Dobrého právníka těžko zaměstnáte na tabulkovém platě,“ konstatoval Komínek.

Najímaných advokátů se zastal i bývalý náměstek hejtmana Martin Klika (Lepší Sever). Nebýt jejich služeb, nekoupil by prý kraj nikdy třeba Lužickou nemocnici.

Jak to funguje v jiných krajích?



Liberecký kraj

Na libereckém krajském úřadu mají 5 právníků. Externí advokáty využívají výjimečně, nejčastěji v pracovně právních sporech. Jako v tom o neplatnost odvolání ředitelky turnovské školy; advokátům Arzinger & Partneři kraj za zastupování od roku 2016 vyplatil kolem 350 tisíc. Kancelář Havel & Partners ho zastupuje ve sporu o sedmimilionovou pokutu antimonopolního úřadu za smlouvu na autobusy. Dosud to stálo zhruba 120 tisíc. Externí právníci dostávají od Libereckého kraje za hodinu průměrně 2000 korun bez DPH.



Karlovarský kraj

Krajský úřad zaměstnává 6 právníků. Většinu sporů se snaží řešit jejich prostřednictvím. Na externí kancelář se kraj obrací pouze v případě složitých žalob v oblasti, kterou jeho lidé běžně nevykonávají. V trestním řízení kvůli ROP Severozápad zastupuje Karlovarsko advokát Josef Kollár. Kraj dává externím právníkům za hodinu práce kolem 2000 bez DPH. Měsíční paušál nedává nikomu.