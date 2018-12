Pražané mají vodu stále levnější. Rozdíl ceny za kubík atakuje hranici 10 korun

Ústecký kraj - Za tisíc litrů vody zaplatí obyvatelé severních Čech od roku 2019 téměř o korunu více než letos.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Vesnička Doubice ve Šluknovském výběžku má jen něco přes stovku obyvatel. Od začátku letošního roku si tamní úřad převzal provoz vodovodu do své režie. Obec se odpojila od Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která pitnou vodou zásobuje 1,1 milionu lidí na severu Čech.

Pro obyvatele Doubice to má velkou výhodu cenu vody stanovují jejich zastupitelé. Stočné se přitom nevypočítává, lidé mají septiky nebo čističky. Pro letošek tak za kubík zaplatili 45 korun.

„O ceně na příští rok budeme rozhodovat 17. prosince na jednání zastupitelstva. Dá se očekávat, že částka bude stejná,“ říká starosta Doubice Jan Drozd.

Téměř o korunu se v příštím roce naopak zvýší cena vody pro obyvatele měst a obcí Ústeckého i Libereckého kraje. Za vodné a stočné jednoho tisíce litru vody zaplatí obyvatelé v obou krajích 99,55 koruny, tedy o 88 haléřů více než letos. Nárůst ceny zůstává silně pod mírou inflace, která se pohybuje kolem 2,3 %.

„S trochou nadsázky tak můžeme hovořit o tom, že cena vody vlastně reálně klesá. Ostatně o snížení ceny vody lze stále ještě hovořit i pro rok 2019. Pokud stát sníží u vody sazbu DPH, jak avizoval, a legislativně se to stihne do konce roku, SVS toto snížení do ceny vody plně promítne,“ podotýká generální ředitel SVS Bronislav Špičák s tím, že SVS počítá v příštím roce s vyššími investicemi do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury.

„Také náklady na odměňování pracovníků v provozní oblasti rostou vlivem náročnosti zajištění celého procesu distribuce vody a jejího odkanalizování,“ připomíná Špičák.

Jak doplňuje, SVS zdědila značnou část infrastruktury po roce 1989 v zanedbaném stavu a ročně musí do obnovy a oprav investovat stovky milionů korun, jinak by hrozil kolaps vodovodní sítě.

„Jen v roce 2018 investujeme přes 1,6 miliardy korun. To se v ceně, pokud ji města a obce nechtějí dotovat, musí samozřejmě odrazit. Důležitý je i fakt, že cena je solidární, tedy jednotná pro celé území působnosti SVS. Obyvatelé měst i venkovských oblastí platí za vodu stejně, aniž by se zohledňovaly rozdíly v reálných nákladech mezi jednotlivými místy,“ informuje Špičák.

Levná voda i přes zdražení v roce 2019 stále zůstane v Praze. Bez 11 haléřů zaplatí obyvatelé hlavního města za vodné a stočné kubíku vody o deset korun méně než lidé v severních Čechách. Přesně 89,66 koruny, letos to bylo přitom jen 87,39 koruny.

„Objektivně nelze cenu vody mezi jednotlivými oblastmi kvůli odlišným podmínkám příliš porovnávat. SVS je největší vodárenskou společností na území ČR, obsluhuje přes 1,1 milionu obyvatel ze 458 obcí, stará se o více než 13 tisíc kilometrů vodovodů a kanalizací, 200 čistíren, 1000 vodojemů a 60 úpraven vody. Naproti tomu například Praha obsluhuje stejný počet obyvatel na mnohem menší ploše jednoho města,“ vysvětluje Špičák. Hlavní město tak využívá nesrovnatelně menší infrastrukturu, a cenu vody tudíž může mít nižší.

NEJDRAŽŠÍ JSOU SEMILY

Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu činí 89 litrů za den. „Dodávka pitné vody tak v roce 2019 přijde jednoho obyvatele na 4,53 koruny za den. Za její odkanalizování zaplatí denně 4,33 koruny,“ doplňuje mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vůbec nejdražší vodu na severu Čech pak mají v Semilech, které zásobuje Vodohospodářské sdružení (VHS) Turnov. Za metr krychlový odběratelé sáhnou do kapsy pro 105,30 koruny. VHS Turnov sdružuje šest měst a 14 obcí Semilska a Jablonecka. Cena pro rok 2019 ještě není známá, radní zasednou 12. prosince.