"Máme speciální světla, která přimontuji na paddleboard a vy tak krásně vidíte pod hladinu čistého jezera," doplnil Růžek.

Co je to paddleboard?

Paddleboarding je vodní sport, při kterém jezdec na prkně podobném surfovému longboardu používá k pohybu vpřed dlouhého pádla. Rovněž je někdy zkráceně nazýván SUP (Stand Up Paddle = pádlování ve stoje). Paddleboarding je sportem, při kterém člověk rovnoměrně zapojuje celé tělo, zlepší smysl pro rovnováhu a fyzickou kondici. Podle lékařských studií při pádlování dochází k zapojení velké skupiny svalů od lýtkových na nohou, přes zádové a šikmé břišní, až po všechny svaly na rukou. Navíc se jedná o aerobní sport. Zdroj: Wikipedie