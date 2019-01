Ústí nad Labem – Zajímavou zábavou mohou děti naplnit podzimní prázdniny, které začaly ve středu 26. října.

Zoologická zahrada připravila na prázdniny 23. ročník speciálního soutěžního kvízu Stezkami zoo. | Foto: Věra Vrabcová

„Připravili jsme několik akcí, výhodu měli ti, kteří se přihlásili předem, ale zbývají poslední místa, rodiče to musí zkusit a jednotlivé akce obtelefonovat," sdělil Jan Eichler, ředitel Domu dětí a mládeže.

HALLOWEEN VE FORU S FOTOKOUTKEM

Zkusit je možné středeční sportování s Terkou a Dančou. Dopoledne se bude cvičit a soutěžit v DDM, odpoledne je připraven výlet na hrad Blansko. K nabídce na první den prázdnin patří i hudební den, jehož součástí bude venkovní bubnování, promítání tematického filmu na velkém plátně nebo hudební kvíz.

Ve čtvrtek je v DDM Podzimní malování a hýbání, kapacita této akce je ale omezena.

Velkou Halloweenskou show připravili na sobotu od 14.00 do 18.00 v obchodním centru Forum. Návštěvníci se mohou těšit na workshopy a kreativní dílny, tematické soutěže nebo lampionový průvod.

„Obliba Halloweenu mezi dětmi neustále vzrůstá. Proto jsme se rozhodli připravit našim návštěvníkům odpoledne plné her a zábavy, soutěží, hraní a tvoření. Lampionový průvod se vydá na trasu vedoucí kolem našeho obchodního centra. Sraz na lampionový průvod je v 17.45 před kostelem u OC Forum," upřesnila Kateřina Kejřová, marketingová manažerka OC Forum.

V doprovodném programu bude tematický fotokoutek s možností zapůjčení kostýmů, malování na obličej, dlabání a výzdoba dýní, halloweenské dílničky a podzimně laděná výroba zvířat z kaštanů.

STEZKAMI ZOO, DO BUNKRU A DO PODZEMÍ

Zoologická zahrada připravila na prázdniny 23. ročník speciálního soutěžního kvízu Stezkami zoo. „Otázky jsme letos vzhledem k celoevropské kampani Let It Grow zaměřili na naši přírodu, a to v podzimním období," přiblížila mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Na trase při prohlídce zoologickou zahradou čeká na děti deset stanovišť s otázkami z naší přírody. Týkat se budou například toho, který pták neodlétá do teplých krajin či jaký jehličnatý strom na zimu opadává. Za vyplněný soutěžní tiket dostanou za odměnu při odchodu medaili.

Den otevřených pancéřových dveří v muzeu Československého opevnění ve Valtířově proběhne u příležitosti státního svátku. V pátek 28. října od 13.00 do 17.00 je připravena prohlídka vybaveného bunkru, včetně zbraní, výstroje atd. Atmosféru dodají petrolejky který osvětlí celý bunkr. Každý zájemce si může navíc zastřílet vzduchovkou na terč.

Ústecké podzemí zve děti a rodiče na v pořadí již třetí Stezku odvahy. Soutěž ve zdolání strašidelné trasy lesem na Větruši až k bývalému popravišti startuje tuto sobotu od 17 hodin.