Když ve městě přechází člověk silnici mimo přechod, hazarduje se svým životem. Mnohdy si jde dokonce pro jistou smrt. Podle policejních statistik celá řada nehod s autem pro přecházejícího člověka končí tragicky. Řidič v autě nedokáže na chodce ve vozovce mimo „zebru“ včas zareagovat, autem ho „nabere“ jako býk toreadora na rohy. Co na to říká odborník přes dopravu, jaké nehody se stávají, co na to řidiči, a máme také video od řidiče trolejbusu, jak mu lidé skáčou po kola.

Tragická nehoda v Masarykově ulici v Ústí nad Labem, kde automobil v únoru 2021 srazil a usmrtil seniorku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Podobně se také stala v úterý 11. ledna první letošní tragická nehoda na Teplicku. V Krupce mimo přechod na silnici zemřela po střetu s autem 76letá žena. Podle bývalého pracovníka Besipu Jana Pechouta jsou nehody mimo přechod poměrně časté. „Z většiny je vina na straně chodce, který nečekaně vstoupí do jízdní dráhy před auto,“ konstatuje ze zkušeností dopravní expert. Příčinu havárie v Krupce vyšetřuje teplická policie. Na to, že žena přecházela nebezpečně mimo přechod, upozornil Deník kromě policie také Patrik Suja z Krupky. „Kamarád jel tím místem předpisovou rychlostí. Hodně tam svítí lampy. Když je mokro, není skoro nic vidět. Lidé tam ráno chodí mezi zastávkami jakoby nic, přechod nepřechod,“ popsal Deníku. „Chtělo by to apelovat na chodce, ať v takových případech dávají větší pozor a respektují provoz. V tomto případě se reálně dalo úplně v klidu dojít na přechod,“ podotkl. Při nehodě se také lehce zranil muž, který ženu při tragickém střetu přes silnici doprovázel. Jeden z řidičů zachytil chování chodců při přecházení silnice v Ústí nad Labem: Ale ani na přechodu není chodec v bezpečí, i když má přednost před autem. Podle statistik nehod z minulých let je na Teplicku nejhorším místem lokalita Masarykovy ulice u Červeného kostela v Teplicích. Na problémové místo na silnici z hlediska nehodovosti upozorňuje též aplikace Automapy Allianz. V roce 2019 skončil tento úsek dokonce na druhém nejhorším místě v kraji v žebříčku počtu karambolů. Ve sledovaném období předchozích tří let se zde stalo 14 nehod se třemi těžkými zraněními. Od té doby zde došlo i k několika úmrtím. Teď by se ale situace v daném místě měla zlepšit. Město tam nechalo vybudovat nový přechod pro chodce. Širokou dopravní tepnu rozdělil střední dělicí ostrůvek. Autobusy jedoucí ze zastávky od centra města se do jízdního pruhu připojí ještě před přechodem a naopak veškerá doprava se ve směru do centra rozdělí do jednotlivých směrových pruhů až za přechodem. „Vyjednali jsme také nové nasvícení přechodu, aby byli chodci lépe vidět i za snížené viditelnosti,“ poznamenal primátor Teplic Hynek Hanza. V teplickém okrese zemřelo vloni při nehodách šest lidí. Je to jeden z nejvyšších počtů v rámci celého Ústeckého kraje. Vloni na Teplicku chodec na silnici mimo přechod zemřel například 21. května večer v Bystřanské ulici u zámecké zahrady.

