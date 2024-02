Obecně se tvrdí, že současná mládež propadla chytrým technologiím, tloustne, sport je moc nezajímá. Prý to částečně zavinil covid. Snad to nebude tak hrozné, já jsem optimista. V Koštově jsem pro Ústecký deník objevil sedmnáctiletého mladíka, který je toho důkazem.

Před rokem bral David dorostenecké republikové stříbro, dnes sní o mistrovství Evropy. | Foto: M. Vlach

Jmenuje se David Pavlas, od svých osmi let závodí za USK Provod, v loňském roce si vyběhal svou první velkou medaili na halovém mistrovství republiky dorostenců v Ostravě na trati dlouhé 800 m. V krátkém rozhovoru popsal svůj vztah ke sportu.



Každý vesnický kluk má doma fotbalový míč, kolo a hokejku. Tobě prý stačí tretry a jsi spokojený. Je to pravda?

(smích) Kolo mám rád, míčové hry nevyhledávám, hokejka se mi líbila, ale nejraději jsem běhal. Jako školák jsem zkoušel floorbal, po několika měsících mi bylo doporučeno, abych změnil držení hole, abych si nezničil páteř. Nevím jak vy, ale já to prostě nedal. V osmi letech mě rodiče přihlásili do USK Provod, abych vyzkoušel atletiku. Hod míčkem mě nebavil, na šedesátku jsem byl pomalý, na skoky malý, manželka slavného boxera paní Konečná mě testovala na různých sportovních hrách. Chodila tam i má starší sestra, jednou si mě všiml trenér Slávek Durila, pozval mě na trénink a odhalil můj běžecký talent. Fakt, začal jsem vyhrávat na dráze i v terénu. Pár pohárů doma mám.

Naznačoval si, že na stovku si byl pomalý. Jakou trať sis oblíbil?

Samozřejmě jsem zkusil v rámci přípravy všechno, nejvíc mi sedí osmistovka.



Momentálně ale dojíždíš do Jablonce nad Nisou do sportovního gymnázia. Jak ses tam dostal?

(smích) To byla pěkná makačka. Chodil jsem na ZŠ ve Stříbrníkách. Každý den z Koštova autobusem do Ústí, potom pěšky do kopce kolem Domu kulturu, dvakrát v týdnu odpoledne trénink na Bukově, v létě závody. Běhání mě bavilo, stále jsem se zlepšoval. Na sportovní gymnázium jsem chtěl, ale tam se dělají dost náročné talentovky. Měl jsem štěstí, ředitelem ZŠ Elišky Krásnohorské je Martin Alinče, sportovec tělem i duší, ten mi pomáhal s gymnastikou. Prostě se to povedlo! Momentálně jsem ve třetím ročníku, ve třídě je se mnou ještě Kateřina Sobecká z Chabařovic. Její maminka také běhala, někde jsem četl, že dělala canicross.



Jak probíhá výuka na sportovním gymnáziu?

Jsem tam na internátě, začíná se už v O7:00. Tři hodiny standardní výuky střídá trénink podle specializace. Jsou tam tenisté, lyžaři, biatlonisté, volejbalisté, atleti atd. Po obědě dvě hodiny škola, potom zase dvě hodiny trénink. Následuje krátký odpočinek, někdy masáž. Všechno má svůj řád, nic vám neodpustí.

Na stole leží tvá velká medaile, tak čtenářům popiš závody. Kde to bylo?Tabulkově jsem byl v roce 2023 jako dorostenec podle času na čtvrtém místě. Halové Mistrovství republiky bylo v Ostravě, z gymnázia nás jelo osm. Na bedně jsem skončil pouze já, dokonce jsem mohl vyhrát. V hale se běhá osmistovka na krátkém tartanovém oválu, 4x200 m. Trenér mi naordinoval sólo běh, raději na čele, než se strkat v zatáčkách. K mému překvapení to vyšlo až do cílové rovinky. Tam mě předběhl jeden kluk. Bylo to o pár centimetrů, což mě mrzelo, ale já mu to později vrátil.



To bylo v loňském roce. Co bude dál?

Trochu mě zbrzdilo v přípravě svalové zranění, ale už jsem v pořádku. Za týden jedu zase do Ostravy, opět na halové mistrovství republiky, ale už jako junior. Budu tam nejmladší, poběžím 1500m, je to takové nabírání zkušeností před letní sezonou. V dubnu máme soustředění ve Španělsku, potom už bude příprava na juniorské mistrovství republiky na otevřeném stadionu. Tam chci běžet zase osmistovku. Letos je i juniorské mistrovství světa v Peru, ale tam je laťka hrozně vysoko. Mým snem je juniorské mistrovství Evropy v roce 2025. Slibuji, že budu makat, dřít, abych se tam dostal.



Fotbalisté mají drahé kopačky, hokejisté výstroj, tenisté rakety. Kolik stojí tvé tretry a kolik jich máš?

Momentálně mám troje. Značku prozrazovat nebudu, ale jeden pár přijde na 5000.- Kč, financují to rodiče.

Všechno podřizuješ škole a běhání. Máš čas na nějaké koníčky?V týdnu jsem v Jablonci, tam je program zcela jasný a pěkně našlapaný. Vždycky mě bavilo kolo, momentálně jsem přešel na motorku, dělám si řidičák na auto, v Koštově mám skvělé kamarády. Doma odpočívám, maminka vyvařuje, žádné omezení nemám, sním skutečně všechno. Dnes byla výborná rajská omáčka s knedlíkem. To víte, že mám počítač, chytrý telefon, internet, ale raději jdu ven a vyčistím si hlavu. Sportovní gymnázium je teprve začátek!



Závěrečný test. Znáš rekordní čas Jarmily Kratochvílové na 8OO m?

(smích) Jasně. Mnichov, 26.7.1983, světový rekord 1:53,28. Snad ho také jednou překonám......



Miroslav Vlach