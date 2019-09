Netradiční nocleh si zajistila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Ze středy na čtvrtek přespala v sociálně vyloučené lokalitě Předlice v Ústí. Do svého pronajatého bytu ji sem pozvala poslankyně Eva Fialová (ANO), která tady žije už čtyři měsíce. Zkušenosti chtějí obě ženy využít v politické práci.

„V Předlicích nejsem poprvé, byla jsem tu vždycky ale jen na pár hodin. Poprvé jsem tu přespala až teď. Skoro celý den jsme strávily v terénu, viděly jsme špatné příklady, ale i dobrá řešení, která lze aplikovat v dalších lokalitách. Je zde například dům, v němž jenom změnou správce došlo k úklidu, čisto je i v okolí domu a opravuje se v něm jeden byt za druhým. Takhle by to mělo být všude,“ podotkla Maláčová.

Podle jejích slov je zapotřebí přijmout komplexní opatření napříč všemi ministerstvy a institucemi, aby se situace v chudých čtvrtích nejen v Ústeckém kraji zlepšila. Dávky na bydlení by se podle ministryně neměly vyplácet do hygienicky a stavebně nevhodných bytů.

„Není to ale jen o dávkách, všichni obyvatelé těchto lokalit musí začít chodit do práce. Naprosto klíčová je pak školní docházka dětí, aby vyrůstaly v lepších podmínkách a měly dobré životní vzory. Bez vzdělání se nepohnou. Dokážu si také představit, že by výplata sociálních dávek rodičům byla do budoucna podmíněna minimálně 80 až 90procentní školní docházkou u dětí,“ zmínila Maláčová.

Významnou roli podle ní hrají terénní sociální služby. „Na Slovensku mají hodně seřezané sociální dávky, ale brutálně se tam investuje do sociální práce. Je to metoda cukru a biče, jde tam o jasné vymezení osobní zodpovědnosti. Když se plošně seřežou dávky v celé zemi, tak se nejvíce ublíží seniorům a zdravotně postiženým a problém se nevyřeší,“ uvedla ministryně.

Napětí a frustrace mezi pracujícími lidmi jsou podle ní časovanou bombou. „Pokud se nesetkáme napříč politickým spektrem a nezačne pracovat stát, resorty a obce, nic se nevyřeší a mohou vypuknout nepokoje a násilí. Už jsme to tu v kraji měli,“ připomněla ministryně.

Obě političky se v Předlicích setkaly také se starousedlíky. „Sjednoceně nám řekli, že největším problémem jsou neustále nově přicházející lidé, kteří nemají vztah k místu a způsobují většinu problémů,“ řekla Maláčová. Její „spolubydlící“ Eva Fialová dodala, že v Předlicích by měly zasáhnout rovněž orgány jako hygienická stanice, hasiči a stavební úřad.

Život v Předlicích pak srovnává s humanitární misí v Africe. „Dvakrát jsem se zúčastnila mise v Ghaně, vždy na měsíc. Problémy i návyky lidí jsou podobné. Lidé řeší, kde budou bydlet dnes a kde za týden, děti ulice neví, jak si hrát. Jediný rozdíl je, že v Africe není zavedený takhle propracovaný sociální systém a lidé jsou tak zodpovědní sami za sebe,“ podotkla Fialová.

Sliby? Ne, činy!

Obě političky spolu diskutovaly do jedné do rána. „Doufám, že ze strany ministerstva práce nedojde pouze ke slibům, ale i k činům. Všechny kroky, které paní ministryně přislíbila, budu sledovat a dotazovat se na stav jejich realizace,“ předeslala Fialová, která si dala závazek, že vydrží v Předlicích bydlet až do listopadu. „Z pozice poslance tady už nic nového nezjistím, takže mě tu drží jen osobní vztahy s místními. Když vidím, že děti sousedů prospívají ve škole, když se jim věnuje péče, tak bych to chtěla vydržet hlavně kvůli nim,“ dodala Fialová.