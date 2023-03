„Né, já tu nebudu, nejdu ven. Tady nás kamerujou a já už byla dost v kameře, nekamerujte mě,“ rozčiluje se starší žena. Mladý muž z vedlejší garáže taky nechce ven. „Mě nikdo cizí nezajímá. Mám tady mámu, žiju si po svém,“ reaguje na otázky, zda někdo obývá ostatní garáže. Obývá, dokonce prý sem jezdí na návštěvu. Alespoň to tvrdí ženský hlas za dveřmi, vedle nichž se povalují odložené papuče s Mickey Mousem.

„Žijí ve špíně, bez toalety. Nejčastější důvod, který je sem přivedl, jsou alkohol a drogy,“ popisuje vedoucí odboru sociálních služeb Lenka Jaremová.

Řešit budou dítě, které předtím bylo slyšet. „Matka tvrdila, že nejsou z Ústí. My se za pár dní ještě přijdeme podívat, zda tam je. Z naší pozice sociálních pracovníků můžeme akorát nabízet pomocnou ruku při hledání bydlení nebo při zařizování dávek a podobně. Ale nejsme represivní orgán, my je nemůžeme donutit. Návrh na odebrání dětí dává Orgán sociálně-právní ochrany dětí, ne my,“ dodává.

Přátelé a příbuzní se rozloučili s exšéfem ústecké zoo Voráčem. Bylo mu 76 let

Stav garáží není podle hygieničky Jindřišky Pospíšilové z protiepidemického odboru ústecké krajské hygienické stanice vyhovující. „Může tam být výskyt potkanů, švábovitého hmyzu a podobně. Z hygienického hlediska by to určitě bylo vhodné zbourat, odvézt odpad a podobně. Jako hygienici dáváme podnět sociálnímu odboru, praktickému dětskému lékaři. Jsme tu poměrně často,“ poznamenává.

Z díry v cihlové stěně jedné z garáží se kouří, jak si místní lidé přitápí a vaří na otevřeném ohni. Přede dveřmi je další ohniště s improvizovaným roštem. Vedle něj je opřená dřevotřísková zástěna, celá ohořelá. „Samozřejmě tohle v pořádku není, uživatelé těchto staveb, většinou nelegálních, porušují předpisy. Z naší strany je na majiteli staveb, aby takové uživatele vystěhoval,“ uvádí ředitel hasičského územního odboru Ústí nad Labem Jiří Vlček.

V ohrožení na životě

Problematiku Předlic prý mají hasiči poměrně dobře zmapovanou. „Jezdíme sem pravidelně v nočních hodinách, na požáry komunálního odpadu, kdy tu hoří velké plochy. Při hašení jsme vzhledem ke stavu garáží a ostatních domů v ohrožení i na životě, proto nás magistrát vyzval ke spolupráci,“ vysvětluje.

FOTO: Nároďák žil křtem CD písničkáře Lüftnera. Místo kalhotek chtěl dupačky

Z vedení města na místo dorazil Michal Mohr (SPD), který má na starosti právě vyloučené lokality, veřejný prostor a statut města. „Preventivní bezpečnostní akce za účasti strážníků, hasičů, hygieny, stavebního a sociálního odboru a dalších byla zaměřena na zdokumentování stavu. Majitele garáží vyzveme, aby svůj majetek dali dohromady. Pokud to neudělají, vyzveme je k tomu, aby to předali městu, které to vyčistí a zboří. Pokud by ani to neudělali, nezbývá nic jiného, než aby odbory začaly sankcionovat. Týká se to i prostor okolo,“ dodává.