Nařídili ho ústečtí hygienici ve třídách, kde děti onemocněly úplavicí. Statistiky zatím hovoří o šesti případech. Epidemiologové zároveň odebrali od ostatních dětí ze třídy vzorky k rozboru, aby podchytili všechny případy a zabránili epidemii.

„Z nemocnice nemáme žádné další případy nahlášené, nic nenašli ani kolegové v laboratořích. Tím považujeme zvláštní opatření za ukončená,“ uklidnila vedoucí ústeckého oddělení protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice (KHS) Eva Patrasová.

To pro ředitele základky na Školním náměstí Martina Košnara a nejen pro něj znamená dobrou zprávu. „Opatření, která nařídila hygienická stanice, platila do soboty. Bylo to relativně rychlé a během jarních prázdnin. Ve srovnání s předloňskou žloutenkou to bylo podstatně kratší, tehdy se případy postupně nabalovali až to dopadlo, jak to dopadlo,“ poznamenal.

Prvotní informaci vedení školy obdrželo 4. února, nemocného zachytil obvodní lékař. Vyhlášení zvláštních opatření vzápětí následovalo. „Museli jsme všechny, koho se to týkalo, rychle poučit, oslovit rodiče a provést vše, co hygienici nařídili,“ pokračoval ředitel Košnar.

První případ onemocnění tu lékaři zaznamenali ještě před Novým rokem, pak dva další v předminulém a poslední tři během minulého týdne. Poslední epidemie vysoce nakažlivé úplavice, která podobně jako žloutenka patří mezi nemoci špinavých rukou, v Předlicích řádila před 15 lety. V České republice se jinak téměř nevyskytuje. Vyjma importovaných případů, kdy si je turista dovezl například z Egypta. „Proto se domníváme, že k nám byla zavlečena ze Slovenska,“ myslí si ústecká hygienička Patrasová.

Předlice mají ovšem ve spojení s hygienickými podmínkami tradičně špatnou pověst. Předloni i zde hygienická stanice zaznamenala epidemii žloutenky. Onemocněly přes čtyři stovky lidí po celém Ústí, především ve vyloučených lokalitách. Na mojžířském sídlišti, v předlické Sklářské ulici. Tady byly případy onemocnění dávány do souvislosti s obří skládkou ve vnitrobloku domů, či zdevastovanými byty bez koupelen a toalet.

Boj proti žloutence stál 2,4 milionu korun. „I pro případ úplavice jsme byli v případě potřeby školám pomoci. Předlická už veškeré prostředky má. Naštěstí to nebyla epidemie,“ dodal ústecký primátor Petr Nedvědický.