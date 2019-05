Kamiony zaplavují předlickou průmyslovou zónu o víkendech a německých státních svátcích. Ohrožují provoz na křižovatkách. Zůstává tu po nich hromada odpadu, prostituce, pokálené ploty a keře. To se nelíbí místním firmám.

„Mimo to se otáčejí bezohledně na křižovatkách, klidně zajedou do našeho firemního areálu, otočí se a odjedou, stojí na přechodech. Pořádají na silnici grilovačky, močí na ploty a kálí ve křoví. Odpad, který zanechávají, je popsaný cyrilicí. Nic si tu nekoupí,“ popsal Jan Sláma ze společnosti Nyylo.

Místní firmy proto iniciovaly vznik neformální pracovní skupiny složené z jejich zástupců, policie, celní správy, Czechinvestu a dalších subjektů. Pravidelně pořádají společná setkání, kde hledají východisko, které by problém nepřesunulo na jiné místo v okrese či za jeho hranice. Poslední jednání proběhlo včera dopoledne.

„Z hlediska zákona ti řidiči parkováním nepáchají přestupky. Pokud ano a dostanou pokutu, je od Balkánců téměř nevymahatelná. Zákaz stání nebo městská vyhláška ten problém jenom přesune jinam,“ upozornil šéf ústecké dopravní policie Karol Kočárek a zároveň navrhl řešení, které by mohlo pomoci. Totiž zjednosměrnit spojku mezi Předlicemi a Úžínem.

Opatření by platilo o víkendech a německých státních svátcích. Z jednoho pruhu by vznikla odstavná plocha. „Otázkou je, kdo by se staral o úklid a kdo by pronajal mobilní toalety. Kraj zatím na ten nápad nahlíží příznivě,“ řekl Kočárek.

To ostatně potvrdil i vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk. „Příští týden bychom se nad tím měli sejít a říci si, jaká to má úskalí, co bude potřeba dořešit a případně, zda je to vůbec možné podle litery zákona,“ vysvětlil.

Řešení je víc odpočívadel

Dlouhodobějším řešením by pak mělo být vybudování bezplatných odpočívadel na dálnicích D7 a především na D8, kde podle Marka Halíka z Ředitelství silnic a dálnic chybí zhruba pět stovek kamionových stání. „Právě rozšiřujeme odpočívadlo v Siřejovicích na Litoměřicku a připravujeme rozšíření u Varvažova o celkem 94 míst. Další by mělo vzniknout poblíž Předlic, to ale teprve prověřujeme,“ poznamenal.

Přijmout by kamiony mohlo i Truckcentrum v Přestanově, kde stojí parkování na den 22 eur. „Jenže těmto balkánským řidičům se nechce platit. Proto jezdí sem k nám. Čeští řidiči je nemají rádi, protože jim berou práci, jsou levnější,“ řekl Jan Sláma z Nyylo.

Zástupci magistrátu se včerejšího setkání neúčastnili. V minulosti sem město jako pomoc nechalo umístit kontejnery na odpadky, posílá sem úklidové čety a víc hlídek strážníků kvůli prostitutkám.