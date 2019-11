Zkušená lektorka bydlí v Mostě, v roce 1993 absolvovala Obor léčivé rostliny na Farmaceutické fakultě v Hradci Královém, následně v Praze vystudovala Bachovu květinovou terapii, v Brně získala osvědčení odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv.

Kamenný sál nebyl tentokrát plný, ale zajímavých příběhů tam zaznělo několik. Každá bylinná směs měla svůj pohádkový název, téma bylo zcela jasné, vitamin C a předvánoční stres.

"Představte si, že pracující žena před Vánocemi uklízí, nakupuje, stará se o děti a večer ještě peče cukroví. Následkem fyzického a psychického přetížení může být stres, který vyvolává různé zdravotní problémy, únavu. Správně vybrané sypané bylinné čaje mohou působit uklidňujícím způsobem, dobrý spánek je důležitý pro každého člověka. Kdo nespí, stárne," tvrdila bylinkářka a hned představila svého favorita. " Rakytník každý zná, barevný keř nevyžaduje zvláštní půdu, po třech letech začíná plodit. Musíte však vysadit vedle sebe jednu rostlinu samčí a minimálně tři samičí. Na stole máte několik ukázek využití od sirupu po mast," naznačila zkušená žena.

"Vitamin C potřebují v zimě děti i ti dříve narození. Daleko před citronem je šípek, brokolice, růžičková kapusta, zelí. Proti nachlazení zkuste třeba cibuli s medem, večer vymačkejte do sklenice pomeranč a přidejte lžičku medu. Na mě to vždycky zabírá. Naše babičky moc dobře věděly, kde a kdy sbírat bylinky, k čemu používat med. Ráda poradím, když mohu, ale vyžaduji individuální konzultaci. Knihu prozatím nechystám, stále se učím. Lidi by se měli častěji objímat, vzájemně se chválit, nešetřit pohlazením," říkala Jana Ranušová a na závěr přidala zážitek s vnučkou. "Je jí pět let a překvapila mne otázkou - jaký prý dostane dárek Ježíšek, když se tak nadře s Vánocemi. Co by jste odpověděli vy?"

Tentokrát byla na zámku v Trmicích bylinkářka, ve čtvrtek 28. listopadu v 17 hodin se uskuteční v kamenném sále beseda o knize Krajinou vína s Václavem Žmolíkem. Vstupné zdarma.