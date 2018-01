Přední ústecká archeoložka dostala  k 70. narozeninám sborník

Chabařovicko - Ve městě byla sněhová kalamita, zrádným chodníkům nikdo nevěřil, dopravní policie řešila desítky plechových karambolů. Na sluníčko to zrovna nevypadalo, ale zkusil jsem to. Zelený autobus mě odvezl do Roudníků a potom to byl balzám pro duši.