Předvánoční dárek sportovcům. Město nadělilo klubům miliony

Ústí n. L. – Sportovním klubům v Ústí nad Labem přiletí Ježíšek v podobě 35 milionů korun.

Město finančně podpořilo například ústecký klub basketbalistů a basketbalistek.Foto: Deník / Král Stanislav

Návrh hnutí UFO posílit rozpočty klubů na rok 2018 i přes nedávné neschválení prošel na úterním mimořádném zasedání zastupitelstva. V opačném případě hrozilo, že by některé kluby bez podpory města musely své brány zavřít.

Nejvíce dostane profesionální hokej, celkem 6,5 milionu. „Pro nás je to každoroční úleva, částka je v současné době optimální. Do budoucna by ale bylo dobré smluvně zafixovat financování sportů na delší dobu, pro naše sponzory by to byl dobrý signál. Také nejsme rádi, že dotace z města tvoří 35 až 40 % našeho rozpočtu, raději bychom, aby to bylo třeba jen 10 %. Letos jsme ale oslovili kolem 300 firem a shánět sponzory je těžké. Bez města bychom se zkrátka neobešli,“ podotkl sportovní manažer HC Slovan Ústí Vladimír Evan.

Fotbalová mládež dostane 4,5 milionu, samotný profi fotbal pak 4 miliony. „Věřil jsem, že zvítězí zdraví rozum a bude podpořena dobrá věc. Nejde jen o profesionální kluby, ale také právě o mládež a celou tu roli, kterou sport ve městě i v celé společnosti naplňuje. Městu to spolu se všemi ostatními sporty vrátíme, děti budou sportovat a budeme dělat městu reklamu,“ řekl ředitel fotbalového klubu Petr Heidenreich.

Město Ústí je jediným akcionářem fotbalového klubu. „Naším dlouhodobým cílem je sehnat nějakého akcionáře do klubu, bohužel se to zatím nedaří, není to tak jednoduché. Podnikatelské prostředí v Ústí není úplně sponzorské. Navíc mě mrzí, že se na zastupitelstvu o některých sponzorech diskutuje, někteří to pak i docela nelibě nesou,“ podotkl Heidenreich.

Jednou z příčin, proč z dotačního koláče dostali nejvíce hokejisté - přestože v hokejové lize jsou na 12. místě ze 14 - je fakt, že klubu letos vypadl největší sponzor Palírna U Zeleného stromu. „Naše dlouhodobá strategie nepočítá s majetkovou angažovaností v oblastech mimo vlastní obor podnikání. Do hokeje jsme majetkově vstoupili v době, kdy skončil v insolvenci, a tato naše krátkodobá ‚mise‘ byla jen z důvodu zachování tohoto jedinečného sportu v Ústí,“ uvedl již dříve generální ředitel firmy Pavel Kadlec. „Neodešli od nás úplně. To, že mají také jiné aktivity, je logické, měli bychom jim poděkovat, že hokej zachránili a tolik let nás podporovali,“ reagoval Evan.

Zastupitelé PRO!Ústí na jednání uvedli, že podpora z města by do profesionálního sportu neměla být tak rozsáhlá. Podle ekonomického jednatele hokeje Jiřího Zdvořáčka se ovšem všichni mylně domnívají, že hokejisté žijí v blahobytu.



„Profesionální sport není žádné sprosté slovo. Kmenových hráčů máme dvacet, průměrný plat hráče je 23 tisíc, jsou na OSVČ. To je něco špatného? Sprostého? Uvedu příklad. Hráč 23 let, obránce, hraje ve třetí lajně, má 12,5 tisíce korun. To chceme tak moc? Já beru za to 10 tisíc korun měsíčně. Jaký je rozdíl mezi profesionálním hercem a profesionálním hokejistou? Někdy také hrajeme komedii, drama, pro tisíce lidí. Nikdy jsem nebyl v divadle, ale přejme kultuře, ale i sportu,“ řekl Zdvořáček.

Na pořad úterního jednání se dostalo také ožehavé téma evropské podpory de minimis. Už v lednu totiž zastupitelé do hokejového klubu napumpovali 4,6 milionu korun. Zachránili ho tak od zániku, zároveň ho tím ale vystavili hrozbě, že peníze bude muset vrátit. Stačí, aby schválené dotace vyhodnotila Evropská komise jako porušení nedovolené veřejné podpory nad tzv. limit de minimis. Toto pravidlo říká, že jeden příjemce (například sportovní klub) může získat maximálně 200 tisíc eur během tří let. Nad tento rámec se vedle hokeje dostal i fotbal, volejbal a basketbal.

„U de minimis jsou 4 základní podmínky, které Evropská komise má. Aby šlo o veřejnou podporu, museli bychom splnit všechny 4. Máme několik právních rozborů, kde 2 z těchto podmínek nesplňujeme, a tedy neohrožujeme tedy kluby ani město. Mnoho měst se k nám jezdí koukat,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Madar.

Podle zastupitele Davida Daduče (Nezařazení) ale otázka nedovolené veřejné podpory není smlouvou bezpečně vyřešena. „V letech 2013-2014 šla do vrcholového sportu zhruba polovina finančních prostředků, než má jít teď. Nárůst je dramatický,“ zmínil Daduč (Nezařazení), který upozornil na to, že vedení magistrátu údajně zneužívá webové stránky města.

„Pokud tady jako zastupitelé prezentujeme naše názory, tak mi připadá nepřijatelné, aby tisková zpráva na webu města vyzněla jako propaganda samotného vedení města. Vadí mi, že se útočí na asi 4-5 zastupitelů, kteří se minule hlasování v otázce podpory sportu zdrželi. Problém byl ale v těch, kteří přítomní nebyli, koalice si nedokázala zajistit hlasy! Navíc tvrzení, že si zastupitelé vzali sportovní mládež jako rukojmí, není pravdivé. Tisková zpráva by měla říct, že bylo navrženo protiusnesení a peníze jsme chtěli dát pro mládež. Vy sami jste tak rozjeli vabank hru, vy jste si tu mládež vzali jako rukojmí,“ uvedl směrem k primátorce Daduč.

KOLIK KDO DOSTANE?a) FK Ústí nad Labem – mládež – 4,5 milionu

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem – 4 miliony

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM – 5,5 milionu korun

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM – 6,5 milionu

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem – 2,5 milionu korun

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L. – 3,5 milionu korun

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – 2,5 milionu

h) SK VOLEJBAL – 3,5 milionu

i) Florbal Ústí – 1,5 milionu

j) Florbal Ústí – 1 milion korun