Míříte o víkendu na trhy v Ředhošti? Ještě po dvě následující neděle se tam potkáte nejen s trhovci, ale i komunisty. Ti před krajskými volbami oslovují voliče právě tady. A podle jejich prvního představení se vůbec nerozhodli hloupě. Kolem nich projdou tisíce lidí. Kandidáti kontroverzní strany, slovy seznamovacích inzerátů strany s „nevyřešenou minulostí“, sice občas schytají peprnou poznámku, řada nakupujících tu ale patří mezi ty, které dokáže komunistický program oslovit i dnes.

Zdroj: DeníkLídrem KSČM v Ústeckém kraji pro nadcházející volby je 47letý Radek Černý. Na trhy dorazil povahou klidný muž viditelně odpočatý a v kvádru. Pokud zrovna neřečnil na pódiu, dával se do řeči se známými, kterých tu několik potkal. On sám ostatně do Ředhoště čas od času zajede. Mohl proto minulou neděli srovnávat, jestli dorazilo méně lidí než obvykle. Trhům totiž konkurovala právě zahájená Zahrada Čech v Litoměřicích, začal také stoupat počet lidí s koronavirem. A starší lidé, kteří do Ředhoště obvykle jezdí, se mohli začít bát vyrážet ven.

„Neřekl bych, že je tu méně lidí,“ odhadl ale Černý. „Je to tu jako kdy. Návštěvnost bývá větší, když je pěkně, ale třeba i po výplatě,“ zmínil. KSČM se na trzích představovala před volbami vůbec poprvé. Vsadila na to, že tu najde kyprou půdu pro rozsévání svého programu. „Jsou to lidé, kteří se většinou zajímají o zemědělství,“ hovořil o typických návštěvnících akce Černý. „Takoví ti obyčejní lidé, kteří většinou nemají předsudky,“ zmínil dál s tím, že právě je chtějí komunisté oslovovat, pokud si je už nezískali.

Reportér Deníku postupně navštíví předvolební mítinky uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání na setkání lídrů politických subjektů oslovíme 9 námi vybraných uskupení.

Kritéria pro výběr jsme nastavili takto: účast v posledním krajském zastupitelstvu, nebo mít zastoupení v Parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj.

Následně porovnáme lídry stran v jejich vystupování, komunikaci s lidmi, oblékání a v dalších aspektech.

Radek Černý zatím není příliš známý. V posledních letech starostoval malým Lovečkovicím na Litoměřicku. Připustil, že kvůli nepřítomnosti populárního hejtmana Oldřicha Bubeníčka na současné kandidátce komunistů může mít strana ve volbách o nějaké to procento méně než před čtyřmi lety. „Ale šanci uspět určitě máme. Oldřich Bubeníček byl bezesporu známá osobnost díky tomu, že byl osm let hejtmanem. Ale předtím také tak známý nebyl. Navíc to není jen o lidech, ale také o programu,“ zhodnotil šance strany na volební úlovek Černý, kterého jako nového lídra KSČM v kraji vybrali delegáti v únoru. „Malinké překvapení to bylo,“ vrátil se k jejich rozhodnutí. „Ale vzhledem k vývoji na krajské konferenci jsem to tušil.“

Moderované besedy s kandidáty komunistů se odbývají na strategickém místě ředhošťských trhů, u stodoly. Minulou neděli přijímali lidé trousící se mezi stánky s burčákem, langoši nebo třeba rouškami zvukařem nijak nevyšponované proslovy politiků s klidem, nebo dění na pódiu rovnou přehlédli. Jen občas někdo utrousil něco proti komunistům. „Ještě espédéčko aby tu bylo,“ řekl muž, který v ruce držel i přes časnou hodinu plastový kelímek napůl plný piva. Pár dam se přes brblání doprovodu, který chtěl mít nákup rychle za sebou, usadilo opodál pódia, ale až během kulturní vložky. O tu se postarala 15letá zpěvačka Lucka. Lidé si z úst drobné černovlásky v bílé košili vyslechli šlágry jako Nechte zvony znít, Příběh nekončí nebo Amor magor.

Trochu větší pozdvižení v neděli vzbuzovala přítomnost komunistů přímo ve stodole. V průchozí rozlehlé hale mají stánek s propagačními předměty, na stěně běží videa s kandidáty. „Ne ne ne,“ odmítal zarputile leták vnucovaný asistentkou neoholený muž v rozhalence. Ten byl ale spíš výjimkou, už kolem deváté měli komunisté na dvě stě letáků rozdáno. „Za jakou je to stranu?“ ptala se asistentky žena obtížená taškami, které uniklo třešničkové logo. Když se dočkala odpovědi, vyžádala si přímo do jednoho ze zavazadel plných brambor a cibule ještě jeden leták navrch. Další seniorka, která se mihla kolem, odmítla volební Haló noviny s tím, že je už u nich doma četli, měli je ve schránce.

„Pojďte si vzít, pojďte k volbám,“ vyvolávala dál asistentka. „Komunisti, to už tu jednou bylo. A oni to zase propagujou,“ kroutil hlavou procházející muž. „To se nestydíte? Jsou to dobytkové,“ ještě přitvrdil prošedivělý šedesátník v černém triku s americkou vlajkou, od pohledu rocker, kterému z tašky čouhala dlouhá krabička s petardami. „Proč by se styděli?“ oponovala ale neznámému jiná procházející žena, a tím konfrontace zhasla. Aspoň pro tehdejší chvíli, komunisté totiž budou lovit voliče na trzích v Ředhošti ještě po dvě další zářijové neděle.

Pro trhy samotné to prý je čistě komerční věc. S nabídkou uspořádat tady mítink ostatně oslovily i jiné politické subjekty. Vedle KSČM to zatím vzali jen Piráti, a to o nadcházející neděli a ještě té 27. září. S komunisty se nejspíš překřikovat nebudou, chtěli stan na volném tržišti.