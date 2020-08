V pátek 21. srpna kolem jedné odpoledne, kdy měl začít mítink Pirátů, je na Lidickém náměstí v Ústí trochu mrtvo. Prodavači ve stáncích s občerstvením přitom vypadají natěšeně na to, že už už někomu udají klobásu. Na městský rynk právě dorazila hvězda Pirátů Ivan Bartoš. Pár lidem, kteří se okolo něj shlukli, vykládá, jak je nevyspalý kvůli čerstvému přírůstku do rodiny. Starší muž, který si přišel na lavičku přečíst noviny, nahlas uvažuje, že z Lidického zmizí. Vadí mu taneční hudba, kterou Piráti nahlas pouštějí z reproduktorů. Pověsti neformálnosti dostála tato strana „pro mladý“ i v Ústí. Její protagonisté ale čile komunikovali i se seniory, na které se chtějí ve svém programu zaměřit. Ostatně krajský lídr Pirátů Karel Karika také není žádný „jura“…

Zdroj: DeníkBartoš v džínových šortkách a černém triku se uvolněně pohupuje, zapaluje si cigaretu a popíjí energetický nápoj. Začínají se shlukovat zvědavci, jedna paní z uctivé vzdálenosti snímá mobilem Piráta, kterého zná nejspíš z televize. Podobně neformálně jako jeho „šéf“ vystupuje i Karika. Oblečen je skoro navlas stejně jako Bartoš. Jen má ještě pirátský klobouk a na mítink vyrazil v pantoflích. Staví stan, pod nímž bude rozdávat guláš. Vykládá, že ho vařil celou noc.

S Karikou i Bartošem se do řeči dává starší, ale zachovalý muž. Vyklube se z něj jeden z krajských kandidátů. „Snažím se udělat most mezi Piráty a skupinou seniorských voličů,“ říká Antonín Pokorný z Nové Vsi v Horách nad Litvínovem. „Příští týden budeme na ústředí dávat dohromady hrubou koncepci programu pro seniory. I pro lidi se zdravotním postižením,“ doplňuje Pokorný. Mezitím je už skoro rvačka o pirátské náramky na ruce, brýle či plátěné tašky. „Co tam máte ještě?“ ptá se jedna dáma lačně. Další porovnávají velikosti pirátských triček, které si vystály.

Karika se stále nemá k tomu, aby akci oficiálně uvedl. Pomáhá zvukaři, kterému skoro uletí stánek nad mixážním pultem. Nakonec ale na proslovy dojde. „Je mi potěšením a ctí, že jsem sem mohl přijet,“ zahajuje Bartoš mítink před slabou padesátkou lidí, většinou příznivců postávajících po malých skupinkách ve stínu opodál. Celorepublikový lídr Pirátů mluví spatra asi pět minut o své cestě k politice, o programu strany, svých názorech na politiku i osud země. A na závěr dodává, že v Ústí dnes zůstane až do konce. A vyzývá lidi, aby neváhali ho oslovit.

Předává mikrofon Karikovi. „Nejhorší, co můžete udělat jako lídr, je nechat mluvit předsedu strany před vámi, protože řekne skoro všechno,“ říká krajský pirátský lídr s úsměvem. Velmi stručně seznamuje posluchače s tím, co by Piráti rádi podnikli ve vedení kraje.

Karikovi tleská i jedna dáma. „Šla jsem kolem, tak jsem se tu zastavila,“ popisuje. O tom, jestli hodí do urny lístek se jménem Pirátů, ještě jasno nemá. To, že jde podle převažujícího mínění o „stranu pro mladý“, ji od toho ale nezrazuje. „Mám vnoučata, člověk myslí na jejich budoucnost. Co my staří, my to dožijeme,“ konstatuje dáma.

Rozdával guláš

59letému Karlovi Karikovi, který pracuje v ústecké charitě, prý nedělalo problém stoupnout si na náměstí a hovořit před lidmi do mikrofonu. Kývne hlavou k magistrátu s tím, že tu ostatně jako komunální politik mluvil už asi stokrát. Na nohou je teď kvůli předvolební kontaktní kampani skoro každý den, vždy na jiném místě v kraji. Přesto nepůsobí unaveně a zrovna se chystá nalít prvnímu zájemci porci guláše. „Lepší než koblihy,“ komentuje menu spiklenecky kolemjdoucí. Karika podobně rozdává jídlo chudým každou neděli před nádražím. Voliče tam prý neloví. Spíš je pozve do charity, aby řešili svízelnou situaci.

O úspěchu Karika nepochybuje. „Samozřejmě budeme první a vyhrajeme volby,“ prohlašuje Pirát. Místní politice se dle svých slov aktivně věnuje i pro přesvědčení, že je třeba skoncovat s „tunely“. S Piráty vyráží i do sociálně vyloučených lokalit. „Janov, Chanov, Předlice, Mojžíř. Mluvím s lidmi všude,“ vypočítává. Snaží se je tam prý přesvědčit, že mají vzít osud do svých rukou a volit. „My s Piráty chceme kraj otevřít. S účastí občanů ho chceme řídit transparentně,“ líčí Karika.

Zatím se chce opodál vyfotit s Bartošem 32letá maminka s dětmi. „Musím se přiznat, že jsem ještě nikdy nevolila,“ tvrdí Lucie s tím, že názory Pirátů jsou jí sympatické. „Jednají na rovinu, v pohodě,“ hodnotí s tím, že ostatní politici se jí zdají příliš formální. Z rozmluvy se ženou má Bartoš radost, na ulici se mu to prý stává běžně. Neokázalost je mu vlastní. „Jezdím po městě na sdíleném skútru, chodím na koncerty, nakupuju v Lidlu,“ popisuje se pirátská celebrita.

O to, jak politickou kampaň dělá konkurence, se prý příliš nestará. „Ale je to tak, že přijedou do nějakého města, tam mají od agentury připravené pódium, vyběhnou na něj, fik fik, a jedou dál. A takhle udělají třeba dvacet měst,“ má Bartoš představu. „Já si myslím, že to musí být opravdové. Mě by ani nebavilo jezdit se ukazovat někam na pódium. To by přece bylo falešné,“ vykládá.

Ústecký kraj je podle něj bitý dědictvím uhelného regionu, ale také minulými vedeními. „I proto si myslím, že by stálo za to, aby se tady Piráti dostali do vedení,“ uzavírá Bartoš, podle kterého je Karika „super“ lídr v regionu, který ví, o čem mluví, když hovoří o tom, jak se tady dají věci změnit. Únavou má Bartoš už trochu ochraptělý hlas. I přesto se těší, že se Ústečanům představí ještě jako DJ.

Reportáž Deníku



Reportér Deníku postupně navštíví předvolební mítinky uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání na setkání lídrů politických subjektů oslovíme devět námi vybraných uskupení. Následně porovnáme lídry stran v jejich vystupování, komunikaci s lidmi, oblékání a v dalších aspektech.



Kritéria pro výběr jsme nastavili takto:

účast v posledním krajském zastupitelstvu, nebo mít zastoupení v parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, respektive Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj.