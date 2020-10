Výsledek byl ale nakonec úplně jiný. Druhé místo obsadila ODS, kterou průzkum odstrčil až na devátou příčku. Pětiprocentní hranici nepřekročila ani Trikolóra, která v předvolebním průzkumu měla v Ústeckém kraji mandáty také získat.

Zdroj: DeníkPodle politologa Michala Pehra z vysoké školy Cevro institut není velký rozdíl mezi průzkumem a realitou překvapivý. „V případě krajských průzkumů bych byl velmi opatrný. Obecně platí, že s průzkumy je to těžké. Česká společnost a český volič dá hodně na průzkumy a je zajímavé, že průzkumy u nás na rozdíl od jiných zemích velmi ovlivňují voličovo rozhodnutí,“ říká politolog. „Volič má strach, že jeho hlas propadne, a tak radši volí principem menšího zla. To je i důvod, proč se některé politické strany snaží nejrůznějším způsobem ovlivňovat jejich výsledky či případně si vytvářet vlastní „nezávislé“, kde jsou jejich zisky nadhodnocené. Musíme se tak ptát, kdo je zadavatelem průzkumů. Jak se dělají a hlavně kdo je platí,“ vysvětluje Pehr.

Lépe nedopadly ani odhady agentury STEM/MARK, která předpokládala, že volební účast se letos vyšplhá na 67 procent. Vzhledem k trendům posledních let by to bylo velmi překvapivé. V Ústeckém kraji se volební účast zastavila 31 procentech. „V Ústeckém kraji je úspěch vše nad 30 % procent,“ tvrdí Pehr. V roce 2016 činila volební účast 28,9 procenta.