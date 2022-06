Málokdo si ovšem připouští, že by obrovskou roli mohla sehrát drahota v energiích a vysoká míra inflace. Na to si vzpomněli jen dva oslovení respondenti. Ředitel ústeckého muzea Václav Houfek, který trvale žije v Chlumci, řekl, že nedovede odhadnout, co rozhodne volby, ale v tomto čase prý bude pro všechny záležet na tom, právě jak se bude vyvíjet inflace a další související témata. „Nedá se předpovědět, jak to zasáhne do života normálních lidí ve městě. Pokud se stane, že od září nebude například čím topit, jak bude schopno se vedení města s tím vyrovnat. Hlavní úkol bude udržet život města v době, kdy ceny letí nahoru. Mateřské školky, veřejné osvětlení, škola, odvoz odpadu, kanalizace a vodovody a mnoho dalšího,“ varoval.

Kdo chce být v Ústí primátorem? Tváře známé i neznámé, vrací se "žralok"

Kromě vysloveně střekovských komunálních témat před stejnou věcí jako Houfek varoval ještě střekovský podnikatel Jiří Drbal. S tím, že je potřeba pamatovat na ceny energie a plynu a vytvořit finanční zálohy pro nepředvídatelná hnutí trhu. Na Střekově pak bude lidi podle Drbalova názoru zajímat především rozvoj obvodu. „Na Střekově to budou tři, možná čtyři zásadní věci. Zasadit se o nákupní centrum, to je bod číslo jedna. Dvojka, oprava všech tří páteřních silnic: Žukovova, Nová a Novoveská. Třetí, přetrasování trolejbusu k Novému krematoriu za pomoci parciálních trolejbusů, tedy těch takzvaně na baterii. Bude třeba vyřešit statut města a navýšit pravomoci obvodů. Ten současný stav, kdy nemáme starostu, je tristní, panuje tu bezvládí,“ postěžoval si.

Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku



Zdroj: DeníkNa sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku na webu denik.cz/volbyuvas. Dostat se na ni můžete i načtením tohoto QR kódu.

To podle interního auditora Jiřího Hladíka v Chabařovicích rozhodne především investice do veřejných prostranství. „Máme tu řadu míst, která potřebují zvelebit. Také by bylo fajn, aby se povedl projekt Nové Vyklice na břehu Milady. Takže by bylo potřeba posunout hranice chráněného ložiskové území, prostě zásoby černého uhlí. Radnice udělala nějaké dotazníkové šetření a snaží se podle něj město vylepšit a zvelebit,“ popsal.

Jiná ves, jiný pes, dalo by se říci o součásti Chabařovic, Roudníkách. Zdejší obyvatelka a kronikářka Jaroslava Račáková vlastně odpověděla původně jen dvěma slovy. „Likvidace vraků. Jeden nejmenovaný občan tu zdědil hospodu. Je obklopena jeho pozemky a na nich má několik desítek vraků. Bezmála sto vraků minete po cestě kolem komunitního centra. Nemáme legislativu, která by s tím dokázala něco udělat. Kdo nás toho zbaví, vyhraje. Jsou to tu už sedmnáct let a hyzdí nám tu prostředí. Tahá to z Německa, kde mu za to platí, je arogantní. Ten, kdo tohle zlikviduje, bude mít podporu stále. Je nás 270 a otravuje to všechny, ale my s tím nehneme,“ rozčilovala se.

Prefa, Jitřenka, samoobsluhy, sklárny. Poznáte se? Sem jsme chodili do práce

To krajské město Ústí nad Labem má podle komerční právničky Olgy Jarolímkové z Klíše specifické potřeby. Témata prý budou ovlivněna sociální skupinou, která bude volit. Jinak bude volit vysokoškolák, jinak člověk s životním minimem. „Pro mne je podstatné, když budu volit, budu při tom myslet na lidi, kterým hlas házím, spíš než na strany a hnutí. Pro lidi ve střední třídě a výš, kteří neřeší ekonomické problémy, bude důležitý pozitivní rozvoj města, aby se s těmi strašáky a problematickými místy konečně něco začalo dít,“ doufala.

Projektová manažerka Michaela Valášková zná stejně dobře Trmice jako Ústí. Myslí si, že Ústečtí jsou nepoučitelní a neustále se chytají na populismus. Takže to podle ní bude boj se sociálně vyloučenými lokalitami a vším, co zavání rasismem. „Ten se dá třeba obalit slovem bezpečnost. Myslím, že lákavé bude i Mírové náměstí a práce s veřejným prostorem, úklid a pořádek v ulicích,“ zamýšlela se. Trmice, tam prý je to trochu podobné kvůli sociální struktuře obyvatel. „Takže bezpečnost a práce se sociálně vyloučenými oblastmi, tam to jiné nebude. Ale mohly by naučit Ústí, jak pracovat s nepořádkem. Máme popelnice na tříděný odpad v každém domě a kontejner na tříděný odpad na konci každé ulice. Radnice zaměstnává lidi z úřadu práce. Trmice s tím pracovat umí, na rozdíl od Ústí,“ dodala Valášková.

Kdy půjdeme k urnám



Volby do zastupitelstev obcí, komunální volby, vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022.



Současně proběhne první kolo volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. A to konkrétně v obvodech 1 - Karlovy Vary, 4 - Most, 7 - Plzeň-město, 10 - Český Krumlov, 13 - Tábor, 16 - Beroun, 19 - Praha 11, 22 - Praha 10, 25 - Praha 6, 28 - Mělník, 31 - Ústí nad Labem, 34 - Liberec, 37 - Jičín, 40 - Kutná Hora, 43 - Pardubice, 46 - Ústí nad Orlicí, 49 - Blansko, 52 - Jihlava, 55 - Brno-město, 58 - Brno-město, 61 - Olomouc, 64 - Bruntál, 67 - Nový Jičín, 70 - Ostrava-město, 73 - Frýdek-Místek, 76 - Kroměříž, 79 - Hodonín.