Chlapec uhořel v malé chatce

Zvláštní ticho, pochmurné počasí a vlajka vlající do rytmu větru. Taková byla atmosféra v sobotu 12. ledna 2019 v obci Habrovany několik hodin po nočním požáru chatky, v níž přespávaly dvě nezletilé děti. 13letý chlapec v ní uhořel, jeho o dva roky starší kamarád skončil s popáleninami v nemocnici.

Únor

Ústecká zoo přišla o slonici Kalu

Oblíbenou ústeckou slonici trápily v posledních letech zdravotní problémy. Radost návštěvníkům přinášela téměř 34 let.

Březen

Jezero Milada spolklo 200 milionů korun

Příznivé jarní počasí umožnilo u jezera Milada start stavebních prací, které mají za cíl zpříjemnit návštěvníkům pobyt ve vyhledávané lokalitě. U jezera Milada vznikly nově centrální kanalizace, přípojky pitné vody pro hlavní pláž a elektrické a vodovodní přípojky.

Ulice Na Nivách vydala malý poklad. Znamení

Vzácnost před svým definitivním zánikem v březnu vydala zničená ulice Na Nivách - reliéf korbelu s pivní pěnou z roku 1911. Zdobil činžovní dům restaurace U Studánky.

Duben

Ústí žilo majálesem

Majáles zlákal v sobotu 27. dubna do ústeckého letního kina tisíce lidí. Silný déšť je neodradil a studentskou oslavu si pořádně užili. Na pódiu to rozparádil například MIG 21 nebo raper Marpo se svou kapelou TroubleGang. V roce 2020 se uskuteční Ústecký Majáles v sobotu 25. dubna a zahrají například Divokej Bill, Tomáš Klus, UDG, Poletíme a Vojtaano.

Květen

V Předlicích bouchla varna

Výbuch a následný požár zachvátily jeden z bytů v ústeckých Předlicích. V činžovním domě explodovala varna pervitinu. Hasiči evakuovali 17 osob, tři lidé se při výbuchu zranili.

Červen

Všebořické centrum se konečně znovu otevřelo. Sídlí tam vietnamská Tamda

Velké množství Ústečanů se přišlo v sobotu 22. června podívat na slavnostní otevření OC Všebořice. Po několikaleté pauze vynucené odchodem Tesca se sem totiž vrátil velký supermarket, konkrétně Tamda Foods. Jde o historicky třetí pobočku vietnamského velkoobchodu v České republice a vůbec první na severu Čech. Na parkovišti před centrem byl pro příchozí připraven doprovodný program včetně ochutnávek tradičního vietnamského jídla.

Červenec

Smutek v zoo. Zambu museli utratit

Nejstarší nosorožec v Čechách a jeden z nejstarších v Evropě, ústecká samice Zamba, už není mezi námi. Smutnou zprávu potvrdil ústecký primátor Petr Nedvědický.

Statečný Ústečan! Viděl loupež a zakročil

Každý může být hrdina. Dokázal to 62letý Ústečan František Štván, který dopadl agresora.

Srpen

Ústí hostilo požárníky

Mistrovství České republiky v požárním sportu hostil v srpnu fotbalový stadion v Ústí nad Labem. Bojovat ve čtyřech sportovních disciplínách přijelo na sever Čech přes 700 profesionálních a dobrovolných hasičů ze všech koutů republiky. Nejdříve sportovce čekal běh na 100 metrů s překážkami a štafeta 4x100 metrů. Pak přišel na řadu požárního útok.

Září

Ústecké divadlo získalo díky Zuzaně Truplové Thálii

Herečka Zuzana Truplová z Činoherního studia v Ústí nad Labem získala ocenění Thálie pro činoherce do 33 let. Truplová je v ústeckém divadle od ledna a diváci ji mohou vidět na jevišti Činoherního studia v inscenaci hry „Sen noci svatojánské“. Před ústeckým angažmá byla členkou ostravské Arény.

Říjen

Klenotnictví v Ústí přepadli čtyři Litevci

Husarský kousek se podařil ústeckým kriminalistům. Sotva hodinu po říjnovém loupežném přepadení klenotnictví v Revoluční ulici zadrželi prvního z pachatelů. Ostatní chytili pražští policisté, jakmile vystoupili na nádraží z rychlíku. Požádali je o to právě jejich ústečtí kolegové. Ústecký soud lupiče poslal do vazby. Hrozí jim od 5 do 12 let vězení.

Neznabohy mají opět zvon v kapličce

Pětiletá práce na opravě kaple Nejsvětější trojice v osadě Neznabohy, která spadá pod Chuderov, skončila. V říjnu se tam poprvé rozezněl nový zvon. Zdejší lidé tento zvuk slyšeli poprvé od 70. let minulého století. Kaple totiž zvon měla, ale byla vykradená a kromě oltáře zmizel právě i zvon. Zdejší lidé si přáli, aby se do kaple vrátil a vybrali na něj peníze. Během čtyř měsíců shromáždili 165 tisíc korun, což stačilo na pořízení nového zvonu a jeho instalaci. Přispělo zhruba sto lidí.

Listopad

Účitelé stávkovali i v Ústí

V Ústí nad Labem stávkovalo pět škol z necelých dvou desítek. Někde byli kantoři doma, a tak se údržbáři mohli věnovat opravám.

Prosinec

Internet bude ultrarychlý

Ústí nad Labem bude disponovat vysokorychlostní sítí páté generace. Jako jedno z pěti míst v celé republice.