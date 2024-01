Blíží se 10. ročník plavecké štafety seniorů s názvem Přeplavme svůj La Manche. Do netradičního štafetového závodu, který proběhne od 1. do 29. února, se mohou zapojit i ústečtí senioři. Akci pravidelně vyhlašuje organizace Senzační senioři (SenSen).

Ilustrační foto. | Foto: Archiv SenSen

„Tak jako vždy nejde o závod v pravém slova smyslu, senioři nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se sebou. Cílem je uplavat za jediný měsíc co nejvíc kilometrů a společnými silami pokořit hranici 34 km,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová a dodala: „Soutěžící mají v průběhu celého měsíce vymezen prostor v bazénech v Městských lázních a to čtvrtek až pátek od 8.00 do 9.00 a v Plaveckém areálu na Klíši pondělí až čtvrtek od 12.00 do 14.00.“

Účastníci od 65 let mají v těchto dnech a časech vstup zcela zdarma. Datum, jméno a uplavané vzdálenosti je třeba čitelně zapisovat do knih, které budou na místech k dispozici. „Nejlepší plavce slavnostně vyhlásíme a oceníme během Setkání seniorů u příležitosti Mezinárodního dne žen v Domě kultury 15. března,“ doplnila Macová.

