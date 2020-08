Kdo od čtvrtka 27. srpna sjel Žukovovou ulicí k železničnímu přejezdu, narazil. Je totiž uzavřený kvůli rekonstrukci. Musel se tedy otočit a jet zpět, okolo Vrbenského lázní na Kamenný Vrch a kolem základní školy po novém mostě do města. Další možnou objízdnou trasou je cesta ve směru na Litoměřice a tudy starým Střekovem dál na horní Střekov.

Uzavírka přejezdu bude trvat až do 4. září. To ovšem přináší komplikace nejen místní dopravě, ale také kamionům, které vozí do areálu Setuzy suroviny. Musí totiž po novém mostě a pak přes Novosedlické náměstí či kolem lázní sjet do Žukovovky.

Zdejší řidiči hned ve čtvrtek narazili. Na náměstí totiž nebyla vidět dopravní značka s jednosměrnou ulicí. „Oni ji postavili na chodník za auta, takže nebyla vidět. Tak jsem jel dolů jak trouba. A když jsem se obracel, za mnou dojížděli ke kolejím další čtyři. Taky nám to mohli dát vědět dopředu,“ rozčiloval se jeden ze Střekovanů.

Nebyl sám, kdo si postěžoval, mezi nespokojené patří i matka prvňáčka Honzíka. „To musejí dělat teď, když otvírá škola? Proč to nedělali o týden dřív? Vždyť spousta dětí půjde teď do školy vůbec poprvé, ještě je někdo srazí,“ poznamenala mladá maminka.

Nespokojenost neskrývá ani střekovské vedení. „Chápu, že se ta práce udělat musí, ale ta značka tam fakt byla neviditelná. No a kamiony jsou skutečně nepříjemné. Ničí Žukovovku už dost zdevastovanou z minulosti. My bychom rádi, kdyby byl zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 tuny na Novosedlické náměstí a Poslední cestu,“ poznamenal střekovský radní Stanislav Dunaj.

Jak vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová, traťoví technici v místě opravují kabelizaci. „Ta protíná těleso vozovky. Jedná se o akci v rámci oprav přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Ústí n. L. Střekov – Svádov,“ upřesnila Friebová.

Podobně totiž Správa železnic rekonstruovala například přejezdy v Malém Březně a Valtířově. Během uzavírky si obec a lidé v okolí užívali své. Jednak s nepovedeným dopravním značením od Úštěku, jednak s neukázněnými řidiči, případně s výlukou pravidelné linky meziměstského autobusu krajské dopravy. Tehdy místní manažeři slibovali, že problém vyřeší, aby se do budoucna neopakoval.

Stejně tak se však opakuje situace s kamiony, podobně jako v březnu 2017, kdy tehdejší střekovská starostka Eva Outlá upozorňovala na situaci, kdy kamiony kolem školy a sídliště dojedou na Novosedlické náměstí a pak dolů kolem bývalé plovárny. „To rozhodně není v pořádku,“ informovala tehdy starostka Outlá.

Od té doby se ale v podstatě nic nezměnilo. Proto by samospráva Střekova ráda viděla zákaz vjezdu kamionům i do Žukovovy ulice. O této variantě dokonce už odbor dopravy přemýšlel. „Nemáme problém se zákazem vjezdu vozidlům nad 3,5 tuny do Žukovovy ulice dolů. To máme probrané. O Novosedlickém náměstí jsme ale zatím nehovořili,“ dodal vedoucí ústeckého dopravního odboru Dalibor Dařílek a upozornil, že tudy vedou objízdné trasy v podobných případech, jako nyní.