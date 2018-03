Přespat na hradě by bylo atraktivní, tvrdí střekovský kastelán

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Mimořádná sezona čeká zříceninu ústeckého gotického hradu Střekov až napřesrok, kdy si připomene 700 let od první zmínky. I letos ale ústecká dominanta nabídne několik atraktivních akcí.

„V květnu se na hrad vrací benefiční hudební rockový festival Útulek Fest 2018, který tu našel před pár lety azyl. Slíbit můžu i oblíbený hudební festival Střekovské hudební léto nebo dětský den a podobně. Věřím, že letošní sezona bude minimálně stejně úspěšná jako ta loňská. Ale další rok bychom ještě chtěli kulturní činnost znásobit. Už teď mám v hlavě spoustu nápadů,“ prozradil střekovský kastelán Pavel Kučaba, který spravuje hrad pro šlechtický rod Lobkowiczů.

A jak tedy byla úspěšná? Čím se můžete pochlubit?

Určitě tím, že tu tradiční akce stále pokračují, že jsou nám jejich pořadatelé věrní. Tedy Útulek Fest i Střekovské hudební léto, které loni mělo skoro namále. Mělo finanční obtíže, ale nakonec se ho podařilo zorganizovat.

A dál se daří vystoupení s panem Kymličkou z agentury For, který tu pořádá divadelní vystoupení a koncerty…

To ano, je dobře, že na střekovskou forbínu chodí lidi a Zdeněk Kymlička dál vymýšlí zajímavý program, opery i muzikály.

Jednu sezonu jste spolupracovali i s Činoherním studiem, že?

Byli bychom rádi, kdyby se podařilo na tuto spolupráci navázat. Vymyslet cestu, jíž bychom se mohli ubírat. Dostat na hrad vystoupení z Činoherního studia. Ne všechny jeho inscenace lze hrát venku, ale některé by sem šly.

V čase, kdy Činoherák na hradě hrál, zde padaly kameny. To už je v pořádku?

Je, ale skála se musí monitorovat. Vždy před začátkem sezony se tu musí odehrát revize, a kdybychom zjistili, že něco není v pořádku, muselo by dojít k dalším opatřením. Ty v roce 2015, 2016 byly poměrně rozsáhlé, ale skála dál pracuje, a tak nemůžeme vyloučit, že se to nezhorší.

Navštěvuje hrad jeho majitelka paní Lobkowiczová?

Ne příliš často. Hrad pro ni spravuje firma L.E.Holdings, jejíž jsem i já zaměstnancem. Paní Margaret, je to už starší dáma, žije v Americe, Čechy navštěvuje jednou ročně.

Mít peníze, co byste na hradě změnil? Co zde chybí?

Mým snem je obnovit tu ubytování, které zde bylo ještě před revolucí. Přespat na hradě by jistě bylo atraktivní, zajímavé nejen pro lidi, kteří zde pořádají svatební obřady. Ale i návštěvníci a turisté by to ocenili.

A v případě kultury?

Na schůzce se zástupci Činoherního studia tu zaznělo přání na vybudování přírodního amfiteátru v místech teras hradu pro divadelní i hudební vystoupení. To by byla cesta, jak hrad ještě víc zpřístupnit lidem. Odstranilo by se tu křoví, umístily lavičky a postavilo pódium. Není to nereálné a náklady by nebyly příliš vysoké.

Je to hozená rukavice?

Určitě. Hrad má zatím jen menší prostory do dvou set lidí v podhradí, kde se koná třeba Útulek Fest, a na parkoviště se vejde do tisíce lidí, ale to nejsou prostory příliš komfortní. Pěkný přírodní amfiteátr tu ale prozatím chybí a uplatnění by našel.

Co tedy dál?

Letos bych rád oslovil divadla v okolí, zjistil naše finanční možnosti a oslovil architekta, jak vidí naše šance. A příští rok při výročí 700 let od první písemné zmínky o hradu bychom mohli začít s úpravami amfiteátru. Mohlo by to být zajímavé a pro hrad i důležité.