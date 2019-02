Ústecko /INFOGRAFIKA/ - Největší přírůstek obyvatel na Ústecku minulý rok zaznamenal Přestanov. Počet lidí v obci se oproti roku 2018 zvýšil o 6,4 procenta. Naopak obyvatele okresu příliš nelákají Ryjice, kde ubylo 7,4 procenta lidí.

Mrazivé ráno v liduprázdné obci Ryjice u Ústí nad Labem narušila za plotem baráčku nedaleko hasičské zbrojnice jen dvojice štěkajících psíků. Seniorka Marie Nagyová je podle svých slov hlídá příbuzným, když jsou v práci. Jak sama říká, v obci žije od roku 1945, s manželem zde postavili rodinný dům a život jinde si už nedokáže představit.

„Bohužel manžel zemřel tři roky poté, co jsme dostavěli barák. Ale jinak si na život v Ryjicích nestěžuju, i když se akcí v obci už neúčastním. Ti starší odtud odešli, dost se to tu ale omladilo,“ vypráví žena a odchází nakrmit své psy a kočky.

Právě Ryjice patří podle dat z evidence obyvatel ministerstva vnitra k obcím, kde loni procentuálně ubylo nejvíce lidí v okrese. Jde sice jen o 15 obyvatel, to ale činí pokles o 7,4 procenta.

Starostka obce Karla Smíšková říká, že v poslední době zemřelo několik starousedlíků. „Jejich domečky ale získali mladí lidé, takže obyvatel v Ryjicích by mohlo přibývat, i když asi nijak markantně. Pořád jsme malá obec s dvěma stovkami obyvatel, nemáme školu, školku, jen malou hospůdku. Pokud ale pořádáme třeba pálení čarodějnic, sjíždějí se sem lidé ze širokého okolí a přilehlých sídlišť Mojžíř, Skalka či Neštěmice,“ líčí život v obci starostka.

Naopak Přestanov se čtyřmi stovkami obyvatel si na nezájem nestěžuje. Oproti předchozímu roku tam loni přibylo 25 nových obyvatel, což je procentuální přírůstek 6,4 procenta.

Starostka obce Miroslava Bechyňová to připisuje především zájmu lidí stavět v obci nové rodinné domy. „Směrem na Krupku jsou připraveny parcely k prodeji, které sice nejsou naše, ale vycházíme vstříc stavebníkům. Jako obec budeme totiž postupně přebírat infrastrukturu v rámci nové výstavby, jako jsou komunikace, veřejné osvětlení a kanalizace,“ vysvětluje přestanovská starostka.

Velký zájem je v Přestanově i o bydlení v revitalizovaném panelovém domě. „Nemám si na co stěžovat. Možná by některé věci šly zlepšit, ale my jsme zde spokojení. Určitě se tady žije mnohem lépe než ve městě nebo na sídlišti. Jsem tu ráda,“ říká Gabriela Tejkl z Přestanova.

„Jsem přesvědčena, že jako obec jsme teď nabrali správný směr. Před dvěma roky jsme postavili víceúčelové sportoviště, nedávno dětské a workoutové hřiště, koupili jsme stoly na stolní tenis. V rámci zkrášlování obce neustále sázíme zeleň, nabízíme třeba i kompostéry,“ chlubí se Miroslava Bechyňová.

Obec také odpustila lidem platby za odpad a vybudovala díky dotaci krajského úřadu sběrné místo s kamerovým systémem, kde občané mohou složit odpad s pomocí čipu.

