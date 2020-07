Pro rekonstrukci a oživení bývalého kulturního domu Corso v Krásném Březně město vybralo projektanta. Bude mít na starosti návrh a přípravu projektové dokumentace. Během přestavby by pak měl také provádět autorský dozor.

Vzniknout by zde mělo kamerové a operační středisko městské policie, datové centrum, přestěhovat by se sem měl Metropolnet, který má na starosti ústecké počítačové sítě, Městské služby a další. Corso by zároveň dál mělo sloužit jako kulturní centrum.

Podle mluvčí magistrátu Romany Macové bude dokumentace stát i s DPH přes sedm milionů korun. „Do výběrového řízení se přihlásilo sedm uchazečů. Ústečtí radní na doporučení hodnotící komise přidělili tuto veřejnou zakázku společnosti DigiTry Art Technologies,“ upřesnila.

Rekonstrukce obsahuje plány vnitřního i vnějšího využití objektu. Tedy vlastně dvou vzájemně spojených budov, postavených technologií 70. a 80. let minulého století. Právě to ale bude mít největší vliv na financování přestavby samotné. Prvotní předpoklady už před dvěma, třemi lety hovořily o osmdesáti, poté až stech milionech korun. Kvůli růstu cen a služeb ve stavebnictví lze očekávat, že přestavba bude mnohem dražší.

Proto město Ústí podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) uvažuje o několika možnostech financování. „Zvažovali jsme dotace z národních i evropských zdrojů. Na regenerace brownfieldů, přicházíme do nového programového období IROP, nebo z programu ITI, který nám financoval nákupy MHD, pokud bude ta možnost,“ vyjmenovala náměstkyně Nechybová, která má na starosti městskou pokladnu a ekonomiku.

Na předfinancování dotovaných projektů podle ní existuje možnost si vzít úvěr. Případně stavbu úvěrovat celou, jak navrhovali koaliční partneři. „To by ale bylo opravdu na široké diskusi. Osobně jsou pro mne nejpřijatelnější vedlejší zdroje ve formě dotací,“ poznamenala Nechybová.

Opozice připomíná, že je třeba se zamyslet nad tím, aby přestavěné KD Corso bylo skutečně přínosné pro sídliště a jeho obyvatele. „Jsou v něm tři sály. Aby město neinvestovalo fůru peněz a pak neplatilo v příštích letech vysoké náklady na údržbu za něco, pro co bude minimální využití. Ta budova má typicky komplikovanou celkovou koncepci s terasami složitými na údržbu. Městská studie k návrhu oživení nevypadá špatně, ale chce to hlubší analýzu i s ohledem na okolní prostor,“ dodal architekt a opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí).