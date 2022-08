Kritici mezi Ústečany se proto na sociálních sítích nechávají slyšet, že i po přestavbě zůstane křižovatka s parametry vhodnými leda na dálnici a na cyklisty nepamatuje už vůbec. Vedení města ale na to argumentuje, že neopustilo ideu páteřní cyklostezky ze Všebořic do centra a že má naplánovanou alternativní trasu, mimo nebezpečný Rondel. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má Rondel ve správě, přitom s přípravou stavby zatím ani pořádně nezačalo.

Kritiků navržené rekonstrukce Rondelu se najde celá řada. Jen na sociální síti Facebook patří její technický nákres, zveřejněný platformou Ústím na kole, k velmi diskutovaným. Příznivci platformy také hovoří o tom, že cyklostezkou nejsou spojené s centrem Neštěmice nebo Vaňov, skrz centrum nelze na kole projet, že k odjezdu cyklobusu od divadla musí jít cyklista s kolem pěšky a další věci.

„No jo, Ústí, co dodat, tady ať se dělá, co se dělá, stojí to za …, dlouho to trvá a výsledek je ještě horší, než to bylo,“ rezignovaně poznamenala například Ústečanka Eliška Kynčlová. Podobně Ústečan Pavel Nový kladl řadu otázek. „Proč už dávno není Masaryčka jednopruhová? Jeden pruh pro bus, taxi, kolo a druhý pro ostatní? Proč ne? Čeká se, až zas někoho sestřelí na přechodu u parku?“ ptal se.

První návrh přestavby Rondelu na kruhovou křižovatku rozčílila ústecké cyklisty. Zveřejnila ho platforma Ústím na kole na svém Facebooku.Zdroj: Ústím na kole

Na změnu nebo přepracování plánů stavebních úprav velkého silničního kruhu na Bukově je přitom spousta času. ŘSD sice minulý rok v tiskové zprávě oznámilo, že bude ještě týž rok žádat o stavební povolení, aby práce mohly začít v roce 2023, ovšem doposud tak neučinilo. To znamená, že příští rok nejspíš ani nezačne, jak se příznivci cyklistiky v Ústí nad Labem obávají. Informaci potvrdila jedna z mluvčích podniku Dana Zikešová.

„Z iniciativy magistrátu města Ústí nad Labem se Ředitelství silnic a dálnic sešlo se zástupci města a úřadu, kteří vznesli požadavek na změnu projektové dokumentace, respektive její rozšíření o mimoúrovňové křížení s pěšími a cyklisty,“ uvedla s tím, že na základě tohoto požadavku se musí nejprve sejít zástupci ŘSD a magistrát se Státním fondem dopravní infrastruktury, který rozděluje dotace na investice do dopravních staveb. „Do vyslovení závěru z tohoto jednání nebudou v přípravě této investiční zakázky podniknuty žádné kroky,“ slíbila.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) k tomu připomněl, že vzhledem k množství automobilů a první třídě, do níž je silnice zařazena, zde nemůže být prostor pro cyklisty. Podle něj to představuje příliš vysoké bezpečnostní riziko. „Alternativní trasa povede jinudy. Zároveň jsme v jednání, jak zajistit bezpečnost chodců po cestě ze zastávek MHD. Své bude muset říci i ministerstvo spravedlnosti kvůli stavbě justičního paláce, který má mít 850 zaměstnanců. Za město doporučujeme nadchod nebo podchod, neumím si představit, že by přecházelo takové množství lidí po silnici. Rozhodnutí je na správci komunikace, ale za město chceme, aby to bylo vyřešeno,“ informoval.

Městský cyklokoordinátor Jan Vácha doplnil, že plánovaná páteřní cyklostezka ze Skorotic do centra města by u jízdárny měla křižovat silnici. „Musíme to vyřešit, nejspíš nadjezdem. Ani z mého pohledu není Rondel pro cyklisty bezpečný. Projíždí tu obrovské množství aut denně, ty musíme nějak od cyklistů oddělit,“ dodal.