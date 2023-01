Plán veřejnosti představila už loni v únoru a otvírat chtěla také minulý rok. Jenže se to trochu zaseklo na úředním postupu přesně podle úsloví „dejte císaři, co je císařovo“. Jinými slovy si musela nejprve ujasnit, co vše by chtěla na toaletách přebudovat a co z toho vůbec zákony a předpisy umožní.

Ústečanka chce záchody v Městských sadech přebudovat na noblesní bistro

Například by se jí hodilo rozšíření skladových prostor a parkovací místo na nepoužívaném chodníku v sousedství záchodků. Jenže to zrovna možné není kvůli možnému zásahu do kořenového systému stromů. Stejně tak bylo potřeba si ujasnit, jaký sortiment v malé kuchyňce bude možné nabízet a podle toho ji vybavit. Pak to všechno musel vzít do rukou architekt a připravit dokumentaci pro stavební úřad, aby získala po jejím posouzení potřebné stavební povolení.

„Zdržely to i volby a další záležitosti. Prostě se to trochu táhlo, ale počítám, že v polovině února bychom už mohli mít povolení, a pokud ano, někdy na přelomu jara a léta snad konečně otevřeme,“ doufá Balcarová.

Radním se návrh líbil

Nejde jen o úřad. „Schvalovací kolečko“ totiž vyžaduje, aby své plány předtím, než je podala na stavebním úřadě s žádostí, předložila i radním jako zástupcům pronajímatele, kterým je město Ústí nad Labem. Ti pak za něj mohou, nebo také nemusí, vydat souhlas se stavebními úpravami. „Radní schválili udělení souhlasu města Ústí jako vlastníka stavby veřejných toalet s provedením přestavby na Bistro Park dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované architektonickou kanceláří Arkhitekton v souladu s podmínkou smlouvy o nájmu a výpůjčce,“ potvrdila městská mluvčí Romana Macová.

Jak vysvětlil radní pro rozvoj Pavel Tošovský (nez.), plán se jim líbil. „Představila docela hezký návrh, který měl hlavu i patu, který se nám líbil, a tak jsme ho přijali a povolili. Doplnila ho o půjčovnu sportovního náčiní a her. Bude to takové sportovně rekreační centrum s předzahrádkou. Sklad, pravda, chtěla zvětšit, ale nejde to kvůli stromům. V té původní podobě tomu vycházíme vstříc. Rád tam zajdu na pivko nebo kafe,“ poznamenal.

Obdobně přívětivě se k tomu staví i městská opozice. Zastupitel a profesí architekt Jan Hrouda (PRO! Ústí) považuje nápad za skvělý. „Takové občerstvení v parku chybí. Myslím, že tohle bude mnohem lepší než montovaný kiosek, který tam býval. Podobné plány je obecně třeba podporovat, aby město ožilo a živé zůstalo,“ přivítal.

K nákresu plánů a stavební dokumentace si Ivana Balcarová vybrala ústeckou architektonickou kancelář. „Pracuje na tom architekt Miroslav Klofáč. Ten prostor dává řadu možností, od pořádání přednášek a živé hudby pod širým nebem, soutěží o nejlepší bábovku přes půjčování her a sportovního náčiní jako šachů, badmintonu po lehké občerstvení, které se běžně ve stáncích neprodává, třeba palačinek. Nemůžeme se ale hned na začátku zahltit, musíme přidávat postupně tak, jaké budeme mít možnosti a jaký bude zájem lidí, kteří do parku chodí trávit čas,“ dodala Balcarová.