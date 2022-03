Cantik, desetiletá samice orangutana bornejského, už se seznamuje s novým domovem v Německu. Transport do Rostocku proběhl v pondělí 28. března. V ústecké zoologické zahradě totiž nejsou optimální podmínky pro chov, stěhovat se brzy bude také druhá samice návštěvníky velmi oblíbeného druhu, Ňuninka. V dubnu se přesune do Norska, konkrétně do Kristiansandu. Legendární Ferda kvůli stáří zůstane doma. Zoo v Ústí chce rychlý návrat orangutanů, v plánu je přebudování slonince.

Transport Cantik začal v pondělí brzy ráno. Ošetřovatelé doufali, že se podaří přesun bez použití anestezie. A vyšlo to. Protože desetiletá samice výborně spolupracovala, byla v přepravní bedně za několik minut. „Naložení Cantik proběhlo velmi hladce. Chovatelky odvedly skvělou práci. S Cantik po dobu několika měsíců trénovaly dobrovolný nástup do transportní bedny, abychom se vyhnuly jejímu uspání. Během necelé půlhodiny tak byla Cantik v transportním voze na cestě do Rostocku,“ uvedla hlavní zooložka ústecké zahrady Petra Padalíková.

Transport samice orangutana Cantik z Ústí nad Labem do Německa.Zdroj: Zoo Ústí nad Labem/Vít Lukáš

I přeprava byla bez problémů, a tak se pozdě odpoledne Cantik seznamovala se svým novým německým domovem. Na cestě ji doprovázela její chovatelka, která s ní zůstane několik dní, aby jí pomohla s adaptací. "Prvních pár dní bude Cantik ve veřejnosti nepřístupné části výběhu, aby se seznámila s novými ošetřovateli i členy skupiny. Teprve poté ji budou moci návštěvníci spatřit," řekla Deníku mediální zástupkyně německé zoo Maria Seemann.

V německé zoo obývají orangutani moderní Tropickou halu. Mají tam dvě skupiny. První šéfuje 41letý Ejde, dále ji tvoří jeho partnerky Sunda (1976) a Miri (2004), žijí s nimi ještě dcery Surya (2013) a Mayang (2018). V druhé skupině dominuje samec Sabas (2003). Partnerkami jsou mu dvě sestry Hsiao-Ning (2003) a Dinda (2006), které porodily dcery Niah (2017) a LinTang (2018) a syna Bayu (2020).

Z ústeckého ghetta do ráje. Podívejte se, kde budou žít Ňuninka a Cantik

V dubnu se do nového domova chystá i druhá samice, 35letá Ňuninka. Bude se stěhovat do norského Kristiansandu. „Máme z jejich umístění velkou radost. Obě chovatelská zařízení jsou na vysoké úrovni. Naše samice patří mezi geneticky nejcennější zvířata v Evropě, tudíž budou spojeny s chovnými samci, aby se mohly rozmnožovat,“ poznamenala Padalíková.

V Norsku má čtveřice tamních orangutanů novou expozici otevřenou v roce 2020. Jsou v ní oddělené pavilony s venkovními výběhy na ostrovech. „Můžeme tak v případě potřeby rozdělit orangutany až do tří skupin, zároveň je můžeme snadno přesouvat do různých prostředí,“ popsala podmínky v norské zoo bioložka Helene Axelsen. Orangutaní partu tam tvoří samec Matu (26 let), samice Nony (36 let) a jejich synové Louie (11 let) a Durian (4 roky).

Třetí zvíře Ferda, kříženec orangutana bornejského a sumaterského, v Ústí nad Labem zůstane. Je mu totiž už 52 let a přesun by pro něj byl velmi rizikový. Ferda se do ústecké zoo dostal v roce 2002 po povodních v pražské zahradě.

Ústecká zoo stojí na křižovatce. Potřebuje investovat i plné členství EAZA

Orangutani bornejští patří mezi nejpopulárnější ústecká zvířata. Jako první do tamní zoo přišli samec Kwen, známý jako Ňuňák, a samice Dwang, známá jako Ňuňinka. Oba pocházeli z přírody a do zoo se dostali v roce 1989 jako přibližně dvouletá mláďata. Měli spolu pět mláďat, jedním z nich je Cantik.

A proč se vůbec musí orangutani z Ústí stěhovat? V roce 2019 proběhla v zoo kontrola Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Odhalila několik nedostatků, mezi nimi také konstatovala, že chovatelské zázemí pro orangutany není optimální, což také neumožnilo příchod nového chovného samce. Zoo proto zahájila práce na přesunu obou samic, aby se mohla vzácná zvířata dále rozmnožovat.

Zámky v kraji se chystají na otevření. Po dvou letech s akcemi bez omezení

V asociaci má ústecká zoo kvůli potížím zatím omezené členství. Dokud problémy nenapraví, bude mít jen omezený přístup k vzácným druhům zvířat. Zoo chce všechny potíže napravit, velmi stojí také o návrat oblíbených orangutanů do Ústí. Od koordinátora chovu orangutanů má zahrada slíbená nová chovná zvířata, ale musí vybudovat vhodné podmínky. V zoo proto chtějí po letošním plánovaném odchodu slonice Delhi přebudovat pavilon slonů na Asijský dům. Delhi, která v zoo osiřela, se má stěhovat proto, že slon je stádové zvíře a je vhodnější, aby žila ve skupině. V Asijském domě by orangutani žili spolu s dalšími druhy zvířat. Přebudování slonince bude nákladné, nicméně díky záchrannému fondu zoo není nereálné.

„Orangutani bornejští jsou v Zoo Ústí nad Labem velmi tradičním druhem, který už přes tři dekády dělá radost všem návštěvníkům. Uděláme maximum pro návrat tohoto vlajkového druhu do Ústí,“ uvedla ředitelka zoo Ilona Pšenková. Kampaň za návrat oblíbených zvířat do Ústí začne v sobotu 2. dubna, bude totiž hlavním tématem slavnostního zahájení sezony.