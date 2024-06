/FOTO, VIDEO/ Ručně vyřezávané šachy od litvínovského studenta a obraz od slonice Delhi. To byly dary, které dostal od zástupců města a kraje prezident Petr Pavel, který je v regionu na oficiální návštěvě.

Prezidenta Petra Pavla vítal hejtman Jan Schiller na krajském úřadu v Ústí | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Po včerejší debatě Deníku s Ústečany v kulturním domě čeká dnes, čtvrtek 20. června, prezidenta na krajském úřadu v Ústí diskuze se zastupiteli a starosty.

Pak bude pokračovat na Mostecko, aby se věnoval problematice sociálně vyloučených lokalit a transformace energetiky.

Do pléna krajského úřadu, kde prezident začal svou oficiální návštěvu Ústecka, byli pozváni zastupitelé kraje, starostové obcí s rozšířenou působností a ředitelé složek IZS.

Dárkem Ústeckého kraje pro prezidenta jsou dřevěné vyřezávané šachy, které vyrobil žák litvínovské školy v Hamru. Ta se specializuje právě na práci se dřevem. Žák drží titul nejlepšího truhláře kraje a šachy osobně prezidentovi předá.

Obraz, který malovala slonice Delhi. Prezident Pavel ho dostal v Ústí jako dar.Zdroj: Deník/ Vilém Maruš

„Jsou krásné,“ řekla o šachách mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Na programu má ghetta, ale i daně

Dárek za Ústí nad Labem, v jehož kulturním domě prezident na debatě Deníku diskutoval s lidmi, už včera předal primátor Petr Nedvědický. Šlo o obraz od slonice Delhi z místní ZOO. „Než odsud odešla, část obrazů jsme nakoupili a máme je pro takové významné příležitosti. Je k tomu i fotka, jak Delhi obraz maluje, aby bylo vidět, že je to originál,“ vysvětlil Nedvědický s tím, že Pavla obraz potěšil.

Primátor Ústí měl včera s prezidentem krátké uzavřené jednání. „Domlouvali jsme se, že přijme pozvání, abychom se společně prošli městem. Abychom si řekli o problémech, které tady jsou,“ shrnul jednání Nedvědický. Prezident přespal ze středy na čtvrtek v hotelu Clarion Congres v centru krajské metropole.

Ústečané se ptali prezidenta. Zněla chvála i kritika, tleskali mu ale vstoje

Dnes se bude prezident věnovat problémům kraje v sociálně vyloučených lokalitách a tématu energetické transformace kraje, VRTky, ale i rozpočtového určení daní, jak ho navrhují poslanci. „Pan prezident od nás bude mít informace, jak moc by nás to poškodilo,“ upozornil hejtman Jan Schiller.

Prezident se chce zaměřit na situaci v kraji zhruba rok poté, co tu oficiálně jednal naposledy. „Včera jsme se s občany bavili o tom, co je pálí nejvíc. Je to především sociální oblast, nedostupnost zdravotnické péče a energetika,“ zmínil Pavel.