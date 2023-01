O návštěvě Petra Pavla, generála ve výslužbě, v Ústí nad Labem 17. ledna 2023 jsme podrobně informovali. Tehdy přijel do "bašty věrných" protikandidáta Andreje Babiše oslovit voliče před druhým kolem prezidentské volby. Co se stalo, neočekával ani on, jak později přiznal jeho štáb. Tisíce lidí ho přišly přivítat s vřelostí na severočeské poměry až nevídanou.

Tehdy se ukázalo, že do tohoto muže vkládá své naděje značná část voličů.

Nebylo to však poprvé, kdy Petr Pavel do Ústí zavítal. V srpnu 2020 se tu zajímal o to, jak kraj zvládá covidovou krizi. Tehdy se o něm hovořilo teprve jako o možném kandidátovi na budoucího prezidenta.

Petr Pavel v roce 2020 jednal v salonku restaurace Větruše i s experty na boj s koronavirem v regionu. O aktuálních dopadech na obyvatele a plánech pro Ústecko na další měsíce s ním hovořili mimo jiné ústecký primátor, ředitelka krajské hygieny, šéf oblastní charity nebo místopředseda Okresní hospodářské komory.

"Přijel jsem s kolegy s iniciativou Spolu silnější. V té se snažíme spojovat experty z různých oblastí, které byly relevantní pro řešení krize s pandemií Covid-19. Chceme získat názory, poznatky a zkušenosti z toho, co fungovalo a co ne. Tak abychom mohli dát vládě ucelený soubor doporučení, co by se na systému krizového řízení mohlo nebo mělo změnit. A to, aby naše reakce na příští podobnou krizi byla efektivnější, lepší a včasnější," řekl tehdy Deníku.

Reportér se tehdy samozřejmě už zajímal, zda jsou zvěsti o budoucí generálově kandidatuře pravdivé. "Tato otázka zaznívá poměrně často. Pro mě je to ale ještě doba velice vzdálená," řekl kromě jiného Petr Pavel. Více se dozvíte ve zmíněném rozhovoru.